Desde siempre, Mendoza es sinónimo de vanguardia en lo que respecta a la vitivinicultura en Argentina, pero en los últimos tiempos la provincia fue sumando distintos atractivos a la propuesta de la mano de emprendedores en busca de hacer realidad proyectos ambiciosos y originales. Ese desafío fue el que llevó a Andrés Ridois a desarrollar un Petit Cabaret bodega que combina gastronomía, arte y vinos bajo el concepto de la Belle Époque. Se llama Petit Infierno y desde su apertura no deja de sorprender a locales y turistas.

"La aceptación fue monumental, la gente viene y se va enamorada” , confesó el CEO de las bodegas Sin Reglas, Sottano y Colosso Wines, en diálogo con C5N. Una propuesta que viene a completar el restaurante El Purgatorio y que para Ridois, quien se considera un "hacedor" con una “verdadera vida agitada” , vino a colmar “una ansiedad creativa que me ha llevado a realizar múltiples actividades y a tener múltiples aventuras”.

Mendoza Petit vinos (2).JPG Andrés Ridois, CEO de las bodegas Sin Reglas, Sottano y Colosso Wines.

Su historia del hacer no solo trae aparejados los vinos. Estudió economía y muestra a diario su pasión por el arte, donde puede dar rienda suelta a un espíritu de creatividad y obsesión por la vanguardia. “Lo más interesante del personaje es que puedo desarrollar cualquier cosa medianamente con éxito. De esta manera, el salto de un lugar al otro es productivo”, relató.

Una fórmula con dosis de deseo, voluntad y decisión: “En un momento dije 'bueno vamos a hacer un laberinto', y me convertí en diseñador de laberintos. 'Me voy a hacer bodeguero', y me convertí en eso, y después ahora queremos tener un cabaret, y lo tenemos”.

En 2003 realizó una intervención en el Laberinto Borgeano en Finca Los Álamos, en la localidad mendocina de San Rafael, que marcó el comienzo de su relación con la copa y la uva macerada. “Mi vida en la industria del vino empezó porque le vendí a otro bodeguero un laberinto. A los 29 años estuve a cargo del diseño de un laberinto para una familia bodeguera y me habían ofrecido trabajar con ellos”, detalló.

Unos años después, en 2011, "me sentía capaz de empezar un proyecto, me pasaba que en la comodidad me ponía incómodo y salí de la comodidad de ser un gerente general en una empresa bodeguera grande a hacer una marca como Coloso Wines, de la nada. Tomé un desafió personal al decirme 'yo también puedo crear una bodega desde cero”, recordó.

Mendoza Petit vinos (5).JPG El Purgatorio y Petit Infierno se combinan para ofrecer una nueva propuesta gastronómica en Mendoza.

Cómo funciona y dónde queda Petit Infierno

Petit Infierno, la propuesta que acompaña al restaurante El Purgatorio, se encuentra en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 7, en Perdriel, Luján de Cuyo, rodeada por las bodegas Sottano y Colosso Wines, que ofrecen a sus visitantes diferentes vistas de la Cordillera de los Andes.

Combina la alta gastronomía con espectáculos de nivel internacional y mucha diversión. “Mi mente funciona como en otro tiempo. Soy más de la década de los 30', los 40'. Me gusta tener una linda velada y escuchar una banda, tomar un champagne. Esa elegancia, ese refinamiento son los basamentos del Petit Cabaret en la bodega”, detalló Ridois sobre el espíritu que intentó trasladar al proyecto.

“Están las tardes de cabaret donde bajamos, tenemos un show, hay un sector donde empezamos a recitar poesías sensuales y, por otro lado, hay artistas que hace unos bosquejos y pinturas de la gente que asiste a tomar un trago”, sumó.

mendoza vinos.jpg Desde abril, el lugar va abrir todos los sábados por la noche.

En el restaurante se sirve comida consciente, es decir, platos que mantienen las proporciones exactas de los nutrientes, con ingredientes orgánicos sustentables y sin conservantes.

Tras la cena, la opción es bajar a Petit Infierno, el cabaret bodeguero donde, bajo un cálido ambiente de sensualidad y respeto, se puede disfrutar de diversos tragos y coctelería de autor.

“En la época de Vendimia estuvo funcionando todos los días y a partir de abril va a abrir todos los sábados. La aceptación la verdad que fue monumental, la gente viene y se va enamorada. Todo está hecho con mucha delicadeza”, concluyó.