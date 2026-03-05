Estos son los 15 mejores planes para hacer con niños si estás paseando por Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la posibilidad de ofrecer una diversidad importante de planes para disfrutar en el día a sus turistas y vecinos. Estos se nutren de opciones en contacto con la naturaleza, la historia, el arte y el entretenimiento, disponibles para distintos rangos etarios.

En sus barrios se pueden disfrutar de sus parques urbanos como de los aspectos que forman parte de la identidad de esta ciudad, lo que permite organizar jornadas dinámicas sin salir del área metropolitana. A eso se agregan museos interactivos, espectáculos y recorridos que despiertan la curiosidad de los más chicos.

El abanico de actividades incluye planes gratuitos y otros pagos , tanto en el centro como en zonas cercanas, lo que hace más fácil la posibilidad de diseñar itinerarios variados para aprovechar al máximo cada visita.

Recorrer el Parque Tres de Febrero es una de las opciones más elegidas por las familias. Con extensas áreas verdes, lagos y sectores de picnic, permite pasear, alquilar botes a pedal y disfrutar de juegos al aire libre en un entorno amplio y arbolado. Cerca se encuentra el Ecoparque de Buenos Aires , antiguo zoológico reconvertido en espacio de preservación, el cual invita a conocer especies autóctonas y a reflexionar sobre el cuidado ambiental a través de propuestas educativas.

En el Museo de los Niños en el shopping del Abasto , los chicos pueden jugar a ser médicos, cocineros o periodistas dentro de una ciudad en miniatura. Es una experiencia lúdica bajo techo, ideal para estimular la imaginación.

jardin japones

El Jardín Japonés ofrece senderos, puentes y estanques con peces koi en un entorno tranquilo. Es perfecto para caminar sin apuro y participar en talleres culturales.

Pasar el día en el Parque de la Costa, en Tigre, suma adrenalina con montañas rusas, juegos mecánicos y espectáculos en vivo pensados para distintas edades. Además, en la misma zona se pueden aprovechar paseos en lancha por el delta. Esta es una salida relajada que acerca a los chicos a la naturaleza y la historia del lugar.

Parque de la costa

Caminar por La Boca y su tradicional calle Caminito implica encontrarse con fachadas coloridas, artistas callejeros y muestras de tango, además de la posibilidad de visitar el estadio de Boca.

Por otro lado, en Almagro se puede visitar el Museo Argentino de Ciencias Naturales que atrae especialmente a quienes se interesan por dinosaurios y fósiles. Sus salas sobre biodiversidad y geología capturan la atención de grandes y chicos. Siguiendo con los museos, el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), en Puerto Madero, propone áreas de juego interactivo y estructuras para trepar, orientadas a fomentar la creatividad en edades tempranas. Mientras que el Museo Solar de Xul acerca a las familias al universo creativo de Xul Solar, con obras coloridas y propuestas que despiertan la curiosidad artística.

Explorar el Mercado de San Telmo es una experiencia especial en el barrio gracias a lo pintoresco que es su ambiente. Entre puestos de antigüedades, artesanías y comida típica, los fines de semana se suma la feria al aire libre con música y espectáculos.

Mercado San Telmo Buenos Aires Ciudad

Por último, se suman otras opciones, como recorrer el Cementerio de la Recoleta, el cual puede resultar atractivo para adolescentes interesados en arquitectura e historia, gracias a sus mausoleos y personajes emblemáticos, participar en una clase de cocina familiar, asistir a un partido en el Estadio Monumental o visitar el Planetario Galileo Galilei para disfrutar espectáculos sobre el universo y proyecciones inmersivas que introducen a los chicos en el mundo de la astronomía.