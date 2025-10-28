28 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si tomás magnesio todos los días: la respuesta te sorprenderá

Un mineral clave en múltiples funciones del organismo puede convertirse en un riesgo si se combina con ciertos fármacos o se consume sin control médico.

Por
Los especialistas recomiendan evaluar la ingesta de suplementos para proteger la salud y evitar efectos adversos.

Los especialistas recomiendan evaluar la ingesta de suplementos para proteger la salud y evitar efectos adversos.

Freepik
  • El magnesio participa en la regulación del ritmo cardíaco y en la prevención de calambres, pero su consumo excesivo puede alterar el equilibrio del cuerpo.
  • Expertos en salud advierten sobre las posibles interacciones entre este suplemento y medicamentos recetados para patologías cardiovasculares u óseas.
  • Se recomienda consultar con un profesional médico antes de incorporar suplementos o modificar dosis sin orientación especializada.
  • La alimentación equilibrada, con vegetales, cereales integrales y frutos secos, sigue siendo la forma más segura de obtener magnesio.
Este ejercicio es ideal para personas sedentarias que tienen poco tiempo.
Te puede interesar:

Es sencillo y se resuelve en 5 minutos: el ejercicio físico para mejorar la fuerza

El magnesio es un mineral esencial que interviene en múltiples funciones del organismo, desde la contracción muscular y la transmisión nerviosa hasta la formación de huesos y la regulación del ritmo cardíaco. Su aporte adecuado es indispensable para mantener el equilibrio general del cuerpo y garantizar que los procesos metabólicos funcionen correctamente.

Por eso, conocer sus efectos y posibles riesgos se vuelve fundamental para quienes consideran incorporar suplementos de manera cotidiana. Sin embargo, su consumo diario sin supervisión médica puede generar efectos no deseados, especialmente si se combina con ciertos fármacos recetados.

En los últimos años, especialistas en salud han advertido que el uso indiscriminado de suplementos de magnesio puede alterar la eficacia de medicamentos utilizados para tratar enfermedades cardiovasculares, óseas o neurológicas, y en algunos casos provocar reacciones adversas. Por ello, resulta fundamental consultar con un profesional antes de iniciar cualquier suplemento de forma sostenida y comunicar de manera abierta todos los productos que se consumen, incluyendo vitaminas y remedios de venta libre.

Aumentar la dosis por cuenta propia tampoco garantiza beneficios adicionales. Al contrario, puede desencadenar desequilibrios metabólicos, molestias gastrointestinales o interferir en la absorción de otros nutrientes. La vía más segura para obtener magnesio sigue siendo una alimentación equilibrada, rica en vegetales de hoja verde, frutos secos y cereales integrales. Quienes necesiten un refuerzo extra deberían someterse a evaluaciones médicas y análisis de laboratorio para ajustar la dosis de manera personalizada, evitando riesgos innecesarios.

Magnesio.jpg
Una dieta equilibrada con vegetales, cereales y frutos secos es la forma más segura de incorporar magnesio.

Una dieta equilibrada con vegetales, cereales y frutos secos es la forma más segura de incorporar magnesio.

Qué pasa si tomo magnesio todos los días

Cuando se consume de manera responsable y bajo control médico, el magnesio puede reducir calambres musculares, mejorar la función neuromuscular y favorecer el bienestar general. Sin embargo, su ingesta diaria sin orientación profesional puede resultar contraproducente. Las investigaciones médicas señalan que, al combinarse con antidepresivos, antiácidos o antibióticos, los suplementos pueden disminuir la absorción de los fármacos o provocar efectos indeseados.

Magnesio comidas
El consumo responsable de magnesio contribuye al bienestar y fortalece la salud general del organismo.

El consumo responsable de magnesio contribuye al bienestar y fortalece la salud general del organismo.

Por eso, los profesionales insisten en la importancia de informar sobre todos los productos que se consumen y realizar análisis clínicos periódicos para mantener los niveles del mineral dentro de rangos seguros. En definitiva, el magnesio puede ser un gran aliado de la salud siempre que se lo utilice con precaución, siguiendo la guía de especialistas y escuchando las señales del cuerpo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actividad física, la alimentación equilibrada y el propósito vital son la base de una vida larga y plena.

Expertos en longevidad revelaron los 3 hábitos que tienen las personas que viven más años

La actividad física favorece la memoria y la salud cerebral.

El ejercicio físico sencillo que con solo 20 minutos ayuda a mejorar la memoria en poco tiempo

Los especialistas aconsejan limitar su consumo y adoptar alternativas naturales para cuidar la digestión.

Esto le pasa al cuerpo si masticás chicle todos los días: no lo vas a poder creer

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Más allá de mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio de manera regular, existe una actividad que influye de manera significativa en la longevidad y el bienestar de los adultos mayores: la participación social.

Este cardiólogo experto en longevidad reveló el secreto de quienes viven muchos años

Este ejercicio trabaja los músculos de glúteos y piernas.

El ejercicio corto y sencillo para tener los glúteos de acero: se puede hacer en casa

Rating Cero

Yanina Latorre desmintió a Laura Ubfal y contó cuánto cobran los bailarines.

Fin de la polémica: Yanina Latorre expuso la exorbitante cifra que cobran los bailarines de Tini Stoessel

Hasta el momento, Jeremmy Renner no ha sido confirmado en Avengers Doomsday, que es el próximo proyecto de Marvel.

Qué dijo Jeremy Renner sobre la posible vuelta de Kang a las películas de Marvel

La segunda temporada de esta serie llegó a Netflix el 23 de octubre.
play

Tiene solo 2 temporadas, pocos capítulos y es una de las más vistas en Netflix

La transformación de McDonough demuestra que la edad no limita la dedicación ni la fuerza.

La impresionante transformación de uno de los actores de Capitán América: tiene los abdominales marcados a los 59 años

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia.
play

Cuando ellas quieren más: de qué se trata una de las últimas películas de Diane Keaton que es tendencia en Netflix

Kathryn Bigelow se mete de lleno en la central neurálgica de esa política exterior en Una casa de dinamita. Esta producción de EE.UU. ya se encuentra disponible en Netflix.
play

Una casa de dinamita es la película de acción y apocalipsis que llegó a Netflix y es lo más visto: de qué se trata

últimas noticias

El look con el que Neymar disfrutó del cumpleaños de su hija.

​La audaz elección de Neymar: el look que combina un short y camisa de textura brillante en tonos tierra

Hace 13 minutos
La víctima fue identificada como José Antonio Romano, de 52 años.

Macabro hallazgo en Tucumán: quién era el contador hallado dentro de un freezer

Hace 16 minutos
play

Caso Lourdes Fernández: el juez rechazó liberar a la expareja de la cantante de Bandana

Hace 18 minutos
El dólar oficial se desplomó en el comienzo de la semana.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebota y supera los $1.500

Hace 18 minutos
 El texto original no incluye modificaciones sobre la recaudación sindical, ni sobre la elección interna en los gremios. 

Los principales puntos de la reforma laboral que el Gobierno impulsará en el nuevo Congreso

Hace 21 minutos