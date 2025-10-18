Bomba en el espectáculo: vinculan a Cazzu con un reconocido actor de teatro En medio de su gira por su último álbum, la jujeña estaría en pareja nuevamente luego de su separación con el mexicano Christian Nodal.







Cazzu habría apostado nuevamente al amor. Redes sociales

En medio de su exitosa gira por su último álbum Latinaje, Cazzu estaría en pareja nuevamente con un reconocido actor de teatro, al cual conoció porque lo convocó como bailarín en la puesta en escena que realiza en sus shows. Aseguran que está muy enamorada y en poco tiempo será presentado.

La cantante oriunda de Jujuy realiza una gira por todo el mundo para mostrar su última obra musical, una de las más destacadas de su carrera, y se presentó en el Movistar Arena. Las entradas se agotaron en pocos días y tuvo que sumar más funciones de las previstas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1979235838148968604&partner=&hide_thread=false ¿ROMANCE EN PUERTA? CAZZU Y GONZALO GERBER, EX DE DAI FERNÁNDEZ#Intrusos pic.twitter.com/vENwBMmn5P — América TV (@AmericaTV) October 17, 2025

Como el disco habla sobre el desamor y la traición, la cual se vincula con su expareja Christian Nodal, invitó a bailarines reconocidos y dejó afuera a las habituales mujeres que tiene en el escenario. Allí fue que convocó a Gonzalo Gerber, exnovia de Dai Fernández, la actual pareja de Nico Vázquez.

Fue Karina Iavícoli quien contó en Intrusos que Gerber estaría en pareja con Cazzu. "Me dicen excelente relación, acercamiento, empatías, charlas... Hay muy buena onda entre ellos, sería un parejón. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa", contó.