Esto le pasa al cuerpo si comés 3 huevos al día durante un mes: tenés que saberlo







Los huevos son un alimento versátil, con múltiples beneficios en una alimentación saludable.

Contienen vitaminas y minerales esenciales para el organismo.

Son una gran fuente de proteínas y aminoácidos

Un estudio reveló cambios positivos al comer tres huevos enteros al día durante un mes. El huevo es un alimento básico y altamente nutritivo, reconocido incluso por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como uno de los más completos. Sin embargo, persisten las dudas sobre si un consumo diario o elevado puede ser perjudicial para la salud.

Expertos y organismos internacionales han revaluado su recomendación en los último años. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere el consumo de un huevo de gallina al día para personas sanas. Por su parte, la Asociación Americana del Corazón (AHA) respalda la ingesta de un huevo entero diario en el contexto de una dieta equilibrada.

Este alimento es una fuente concentrada de beneficios para el organismo al ser rico en proteínas y aminoácidos esenciales. También aporta ácidos grasos, vitaminas y minerales, incluyendo vitaminas A, D, E y B12, hierro, zinc y selenio.

Qué le pasa al cuerpo si como 3 huevos al día durante un mes Pelar huevos.png Freepik Una investigación reciente, publicada en la revista Nutrients, examinó el efecto de comer tres huevos enteros al día durante un mes en adultos sanos. Los resultados mostraron cambios positivos:

Mejora del perfil lipídico: se observó una optimización en los lípidos sanguíneos.

Beneficios hematológicos: hubo mejoras en los perfiles hematológicos y un aumento del hematocrito en sangre.

Regulación metabólica: se redujeron los marcadores de resistencia a la insulina.

Rico en nutrientes: aumentaron los niveles de colina y aminoácidos esenciales.

Mejora de la Dieta: se constató una mejor calidad general de la alimentación en términos de minerales y vitaminas. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores de la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, analizaron diferentes parámetros clínicos en mujeres y hombres adultos sanos, que durante cuatro semanas llevaron dietas con una ingesta diaria diferente de este alimento: algunos hicieron una dieta sin huevo, otros con tres claras de huevo al día, y un tercer grupo, tres huevos enteros.

La preocupación histórica sobre el impacto del huevo en el colesterol LDL, conocido como colesterol "malo", fue mitigada. Una amplia revisión de 2020 concluyó que, en la población general, no existe una razón científica de peso para desaconsejar su ingesta habitual. De hecho, no se encontró un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular asociado al consumo regular, a excepción de ciertos grupos específicos como personas con insuficiencia cardíaca o diabetes preexistente.