19 de junio de 2026 Inicio
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Qué lugar de Ushuaia es el mejor para ver auroras australes en 2026

Las auroras australes, conocidas popularmente como “cortinas de luz”, representan uno de los espectáculos naturales más fascinantes que pueden observarse en el extremo sur del planeta.

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La recomendación principal es alejarse de las luces urbanas.

La recomendación principal es alejarse de las luces urbanas.

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  • Las auroras australes pueden verse ocasionalmente en Ushuaia durante períodos de alta actividad solar.
  • El Parque Nacional Tierra del Fuego es uno de los mejores lugares para observarlas.
  • Bahía Lapataia ofrece cielos oscuros y vistas despejadas hacia el sur.
  • El Glaciar Martial es otro punto recomendado para el avistamiento.

Cada año, las auroras australes vuelven a convertir al cielo del hemisferio sur en el escenario de uno de los fenómenos naturales más impactantes del planeta. Estas impresionantes cortinas de luz tiñen la oscuridad con destellos verdes, rojizos y violetas que parecen desplazarse sobre el horizonte, regalando una experiencia visual única para quienes logran observarlas.

Se encuentra a solo 23 kilómetros de Claromecó y permite mezclar naturaleza serrana con playa atlántica.
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A diferencia de las auroras boreales, mucho más frecuentes y accesibles en destinos turísticos del hemisferio norte, las auroras australes presentan mayores dificultades para su observación. Las condiciones meteorológicas, la ubicación geográfica y la escasa cantidad de zonas pobladas cercanas a los puntos de avistamiento convierten cada aparición en un acontecimiento especial. Sin embargo, Argentina cuenta con un lugar privilegiado para intentar contemplarlas: Ushuaia.

Ubicada en el extremo sur del continente, la capital fueguina ofrece un entorno ideal para los amantes de la astronomía y la fotografía nocturna. Rodeada por la cordillera y las aguas del Canal Beagle, y con amplias áreas alejadas de la contaminación lumínica, la ciudad reúne algunas de las mejores condiciones del país para disfrutar de la inmensidad del cielo austral y seguir la pista de este fascinante fenómeno natural.

Dónde ver auroras australes en Ushuaia en 2026

Para quienes sueñan con observar auroras australes en 2026, la recomendación principal es alejarse de las luces urbanas y buscar puntos con cielos oscuros y horizontes despejados. En ese sentido, el Parque Nacional Tierra del Fuego aparece como una de las mejores alternativas de la región. Sus amplios espacios naturales y la escasa contaminación lumínica ofrecen condiciones favorables para intentar captar este fenómeno que, aunque poco frecuente, puede sorprender durante períodos de intensa actividad solar.

Entre los sitios más destacados se encuentra Bahía Lapataia, ubicada en uno de los extremos del parque nacional. Su posición junto al Canal Beagle y las vistas abiertas hacia el sur la convierten en un punto estratégico para la observación nocturna. En noches despejadas, el paisaje natural suma un atractivo adicional, ya que el agua puede reflejar parte de los colores y destellos visibles en el cielo.

Otra opción muy valorada por fotógrafos y aficionados a la astronomía son los alrededores del Glaciar Martial. La mayor altura respecto de la ciudad permite disfrutar de panorámicas privilegiadas del firmamento austral y de un entorno prácticamente libre de interferencias lumínicas. Aunque las auroras australes siguen siendo un fenómeno difícil de observar en estas latitudes, la ubicación geográfica de Ushuaia y la actividad solar registrada durante el actual ciclo convierten a la ciudad fueguina en uno de los destinos más atractivos de Argentina para intentar vivir esta experiencia extraordinaria.

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