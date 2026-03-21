Este pueblo de Brasil está cerca de Argentina, tiene aguas cálidas y es perfecto para una escapada: cómo llegar A diferencia de enero o febrero, en esta época el destino se vuelve más relajado, con menos turistas y precios más accesibles en hospedaje y gastronomía. Por + Seguir en







El centro del pueblo se organiza alrededor de su playa principal, una bahía de aproximadamente dos kilómetros con restaurantes, bares y servicios frente al mar.

Ubicación : sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, a unos 80 km de Florianópolis.

: sur de Brasil, en el estado de Santa Catarina, a unos 80 km de Florianópolis. Qué lo hace especial : combina playas amplias, dunas y morros verdes con ambiente de pueblo pesquero.

: combina playas amplias, dunas y morros verdes con ambiente de pueblo pesquero. Clima en marzo : temperaturas de 26-27 °C durante el día.

: temperaturas de 26-27 °C durante el día. Mar cálido: el agua ronda los 24-25 °C, ideal para seguir disfrutando del verano. Este pueblo de Brasil está cerca de Argentina, tiene aguas cálidas y es perfecto para una escapada: en el sur del pais vecino existe un destino que cada vez atrae más a turistas argentinos que buscan extender el verano. ¿Cuál es?

Se trata de un pueblo costero ubicado en el estado de Santa Catarina, donde el mar se mantiene templado incluso en marzo y el ritmo relajado lo convierte en una opción ideal para respirar escenarios sanadores.

Este lugar se consolida como uno de los destinos más atractivos del sur brasileño para quienes buscan balnearios con naturaleza y tranquilidad. En marzo, cuando el calor empieza a despedirse en Argentina, este pueblo ofrece la posibilidad de seguir disfrutando del mar en un entorno más relajado y auténtico.

Garopaba Cómo es el pueblo brasileño que está al sur y es perfecto para una escapada desde Argentina Garopaba conserva el espíritu de un antiguo pueblo pesquero, pero con una infraestructura turística que creció sin perder el contacto con la naturaleza. Rodeado de playas amplias, dunas y morros verdes, este rincón de Brasil ofrece paisajes únicos y un ambiente mucho más tranquilo que otros destinos masivos.

Ubicado a unos 80 kilómetros de Florianópolis, el pueblo funciona como base para recorrer distintas playas cercanas. Entre las más conocidas aparecen Ferrugem, ideal para el surf, Silveira, con olas intensas, y Siriú, famosa por sus dunas y vistas panorámicas. También se puede visitar Gamboa, un lugar más calmo, perfecto para quienes buscan descansar.

Durante marzo, el clima sigue siendo plenamente veraniego. Las temperaturas rondan los 26 o 27 grados durante el día, mientras que el mar mantiene una temperatura cercana a los 24 o 25 grados, lo que permite disfrutar del agua sin el frío típico del final de temporada en Argentina. Llegar a Garopaba es relativamente sencillo y existen varias opciones según el punto de partida. Muchos argentinos eligen viajar en auto, ya que el destino se encuentra en el sur brasilero, lo que reduce las distancias en comparación con otras playas del país. Desde Buenos Aires, el trayecto supera los 1.200 kilómetros y demanda alrededor de 16 a 18 horas, dependiendo del tránsito y los cruces fronterizos.