Enero todo el año: el restaurante que combina cocina ítalo-argentina, naturaleza y coctelería de autor Con una sede frente al río en Costanera Norte y una reciente apertura en Tortugas (Pilar), el restaurante Enero propone una experiencia que trasciende la gastronomía. Su cocina de inspiración ítalo-argentina, una cuidada selección de vinos, coctelería de autor, eventos especiales con marcas y espacios rodeados con vegetación convierten cada visita en una invitación a desconectarse de la rutina. Por Agregar C5N en









Una propuesta pensada para distintos momentos del día.

Con una sede frente al río en Costanera Norte y otra inaugurada recientemente en Tortugas, Pilar, Enero se consolidó como una de las propuestas gastronómicas que encuentran en el entorno un elemento central de la experiencia. La cocina ítalo-argentina, la vegetación que rodea cada espacio, la elegancia combinada con la naturaleza, una cuidada carta de vinos y la coctelería de autor conviven en una propuesta pensada para distintos momentos del día, desde almuerzos de trabajo hasta cenas y encuentros entre amigos.

La sede de Costanera Norte aprovecha su ubicación frente al río para crear una atmósfera de descanso en plena ciudad. Su salón amplio, el deck aterrazado rodeado de vegetación y una terraza con vista abierta conforman distintos escenarios donde predominan la luz natural, las plantas y una ambientación inspirada en el Mediterráneo. En Tortugas, ese espíritu se traslada a un entorno rodeado de naturaleza, manteniendo la identidad elegante y relajada que caracteriza al restaurante.

La experiencia se completa con una agenda de propuestas que incluyen almuerzos ejecutivos, ciclos gastronómicos, eventos especiales y música en vivo, reforzando la idea de que Enero es mucho más que un restaurante: un punto de encuentro donde el disfrute ocupa el centro de la escena.

Qué pedir en Enero Restaurant La carta recorre sabores de inspiración ítalo-argentina elaborados con productos de calidad y una impronta contemporánea. Entre las entradas sobresalen la berenjena parmigiana, preparada con finas capas de berenjena, mozzarella fior di latte, pomodoro italiano y queso parmesano gratinado; las papas rösti con trucha ahumada, crema ácida y velouté de mostaza Dijon; los langostinos crujientes con emulsión de tomate y peperoncino, y las mollejas laqueadas en miel de nduja.

Entre los principales aparecen opciones para distintos perfiles. El salmón blanco con cremoso de arvejas, chauchas y gírgolas y la trucha del sur argentino con zanahoria glaseada, emulsión de coliflor y espinacas son algunas de las alternativas de mar, mientras que el cordero patagónico acompañado con orzo al parmigiano ofrece una propuesta de sabores intensos. La influencia italiana también se expresa en preparaciones como los gnocchi de provoleta con pomodoro, chips de ajo y albahaca fresca, los pappardelle ai funghi con crema de hongos de pino, portobellos y gírgolas, el risotto nero di sepia con langostinos y la clásica lasagna alla bolognese.

Los acompañamientos también tienen protagonismo propio, con opciones como el gratén de brócoli y espinaca, el zapallo asado con ricota y rúcula fresca o los repollitos de Bruselas con hummus clásico, pensados para complementar los platos principales. Para el final, el tiramisú de pistachos reinterpreta el clásico italiano con mascarpone, café y pistachos, mientras que el volcán de chocolate servido con helado de crema completa la experiencia con una opción infalible para los amantes del cacao. La propuesta se acompaña con una cuidada selección de etiquetas y algunas reunidas en La Cava del Tano, espacio en la carta curado por el especialista Andrea Benedetti y pensado para maridar los distintos platos de la casa. A su vez, AguaViva —la barra de coctelería de autor de Enero y casi una marca en sí misma— suma un capítulo propio dentro de la experiencia, con creaciones como Enero 365 (elaborado con Ramazzotti, pepino, albahaca, ananá y flores de sauco) y Spresso Coffee, que combina Johnnie Walker Black, cereza, cold brew y soda. Dónde quedan los locales de Enero Enero cuenta con una sede en Av. Rafael Obligado 7180, en Costanera Norte, y otra recientemente inaugurada en Alejandro Korn 3160, en Tortugas, Manuel Alberti (partido de Pilar), donde replica su propuesta gastronómica y una ambientación que fusiona naturaleza y elegancia.