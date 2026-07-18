Este fue el papel inesperado que le cambió la vida a Laura Dern La actriz, una de las figuras más respetadas de Hollywood, estuvo a punto de seguir otro camino profesional antes de aceptar un personaje que marcó un antes y un después en su carrera Agregar C5N en









Una inesperada audición cambió el rumbo de Laura Dern: consiguió un papel en “Terciopelo azul”, el filme que marcó un antes y un después en su trayectoria.

La actriz estadounidense construyó una trayectoria marcada por grandes personajes y decisiones que definieron su futuro.

Antes de convertirse en una figura reconocida de Hollywood, imaginaba otro camino profesional.

Un momento inesperado durante su juventud la llevó a replantearse sus planes.

Su talento la convirtió en una de las intérpretes más respetadas de varias generaciones.

A lo largo de su carrera trabajó con algunos de los directores más destacados de la industria.

Su historia personal revela cómo una elección puede transformar para siempre una carrera. Antes de convertirse en una de las actrices más reconocidas del cine, estuvo frente a una decisión que redefinió para siempre su destino. Aunque hoy es una figura consagrada de Hollywood, con una extensa trayectoria y una filmografía destacada, la interpretación no había sido su primera elección profesional. Este fue el papel inesperado que le cambió la vida a Laura Dern.

Reconocida a nivel mundial por su papel en “Jurassic Park”, Dern es una de las artistas estadounidenses que marcaron una época. Con una trayectoria que atraviesa varias generaciones, la actriz continúa vigente y sigue despertando interés entre el público por sus nuevos proyectos y su legado cinematográfico.

Repasamos el episodio de su vida que modificó su destino profesional y marcó el inicio de una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.

Qué papel cambió la carrera de Laura Dern A los 17 años, Laura Dern había comenzado sus estudios de psicología en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Sin embargo, una oportunidad inesperada apareció apenas dos días después de haber iniciado esa nueva etapa: una audición que la llevaría a conseguir un papel en “Terciopelo azul”, la película dirigida por David Lynch que se convertiría en un clásico del cine de los años 80. La propuesta implicaba dejar temporalmente la universidad para participar del rodaje, una decisión que no fue sencilla. Según recordó la propia actriz, las autoridades académicas no aprobaron que combinara sus estudios con la filmación y le advirtieron que podía perder su lugar en la institución. Finalmente, Dern eligió seguir su intuición y aceptar el desafío. Esa decisión terminó siendo un punto de inflexión en su vida profesional.

En “Terciopelo azul” (1986), interpretó a Sandy Williams, un personaje que le permitió mostrar su talento y llamar la atención de la industria cinematográfica. El film, protagonizado junto a Kyle MacLachlan, fue reconocido por su atmósfera única y por la particular mirada de Lynch. Con el paso de los años, la figura de Hollywood se convirtió en una de las intérpretes más respetadas de su generación. Su carrera incluyó títulos como “Parque Jurásico”, “Historia de un matrimonio” y la serie “Big Little Lies”, por la que también recibió reconocimiento internacional.