18 de julio de 2026 Inicio
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Con este truco podés proteger las plantas de tu jardín en invierno para no perderlas

Con algunas acciones simples y cambios en la rutina de cuidado, es posible atravesar la temporada de bajas temperaturas sin que el jardín sufra las consecuencias del frío.

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Con estos cuidados podés proteger tus plantas del frío del invierno.

Con estos cuidados podés proteger tus plantas del frío del invierno.

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  • El frío puede afectar seriamente el estado de las plantas si no reciben los cuidados adecuados.
  • Algunos hábitos de mantenimiento deben modificarse durante el invierno para evitar daños.
  • Existen medidas sencillas que ayudan a proteger las especies más sensibles de las heladas.
  • Ciertos cuidados también permiten conservar las raíces y el suelo en mejores condiciones durante toda la temporada.

Con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, es fundamental reforzar los cuidados de las plantas para evitar los daños provocados por las heladas. Durante esta época, muchas especies reducen su crecimiento, pero el frío intenso puede afectar las hojas, las raíces, el césped y otras plantas ornamentales si no reciben la protección adecuada.

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Para proteger el jardín durante el invierno, es importante incorporar algunos cuidados básicos que ayudan a minimizar el impacto de las bajas temperaturas. Un riego adecuado, la cobertura del suelo y la protección de las plantas más sensibles son medidas clave para conservar su buen estado hasta la llegada de la primavera.

Con estos cuidados básicos podés proteger tus plantas en invierno.

Con estos cuidados básicos podés proteger tus plantas en invierno.

Uno de los errores más frecuentes durante el invierno es mantener la misma frecuencia de riego que se utiliza en verano. En esta época del año, las bajas temperaturas reducen considerablemente la evaporación y hacen que el suelo conserve la humedad durante más tiempo. Por ese motivo, las plantas necesitan recibir menos agua para desarrollarse correctamente.

Cuáles son los trucos para proteger las plantas de tu jardín en invierno

Los especialistas recomiendan regar las plantas únicamente cuando el sustrato se encuentre seco y realizar esta tarea durante las horas más templadas del día. Este hábito ayuda a evitar que el agua acumulada se congele con las heladas nocturnas y provoque daños en las raíces. Además, controlar la humedad del suelo también reduce el riesgo de aparición de hongos, un problema frecuente durante el invierno por la combinación del frío y el exceso de agua.

Cuando el pronóstico anticipa heladas o temperaturas muy bajas, es recomendable proteger las plantas más sensibles con telas, mantas viejas o cobertores específicos para jardinería. Esta medida permite conservar parte del calor acumulado, disminuye el impacto del frío extremo y ayuda a evitar que las hojas sufran quemaduras o daños provocados por la escarcha.

Utilizar cobertores para las plantas que están a la intemperie y resguardar las que estén en macetas.

Utilizar cobertores para las plantas que están a la intemperie y resguardar las que estén en macetas.

En el caso de las plantas en maceta, lo más recomendable es trasladarlas a espacios resguardados, como galerías, patios techados o sectores protegidos del viento. Además, una práctica muy utilizada consiste en cubrir la superficie de la tierra con hojas secas, corteza o mulch (un material orgánico protector), ya que este material actúa como aislante natural, ayuda a conservar la temperatura del suelo y protege las raíces frente al frío intenso.

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