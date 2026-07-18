Qué fue de la vida de Camila Bordonaba, la ex Rebelde Way que se alejó de las cámaras

Luego de alejarse de los medios y tomar distancia del mundo del espectáculo, inició una etapa diferente marcada por nuevas prioridades y una forma de vida más reservada.

Uno de los grandes éxitos televisivos de comienzos de los 2000 en Argentina fue Rebelde Way , la serie juvenil que marcó a una generación entera y le permitió a Camila Bordonaba alcanzar un gran reconocimiento. En la ficción de Cris Morena interpretó a Marizza , una joven de personalidad fuerte y desafiante que se convirtió en uno de los personajes más recordados por el público.

El gran éxito que tuvo la serie dio lugar a la creación de la banda musical Erreway , de la que Camila Bordonaba también formó parte. Antes de aquella ficción, la actriz ya había participado en producciones como Chiquititas , donde comenzó a ganar reconocimiento y a construir su trayectoria en la televisión.

Luego de Rebelde Way, Camila Bordonaba continuó su carrera en televisión con participaciones en ficciones como El patrón de la vereda, Gladiadores de Pompeya y Son de Fierro, donde siguió vinculada al mundo de la actuación y mantuvo su presencia en la pantalla chica.

En 2009, Camila Bordonaba decidió alejarse de la televisión en un momento de enorme reconocimiento dentro del ambiente. Desde entonces, optó por un perfil más bajo y comenzó una nueva etapa lejos de la exposición pública que había acompañado gran parte de su carrera.

Con el paso del tiempo, se conoció que Camila Bordonaba se había instalado en la Patagonia Argentina , donde se involucró en proyectos culturales y comunitarios como el espacio Cultural Mamanitas. Aunque recibió propuestas laborales con importantes ofertas económicas, eligió mantenerse alejada del espectáculo y enfocarse en una vida más ligada a sus intereses personales .

En 2021, a través de una carta enviada a su amigo Felipe Colombo, la actriz explicó su decisión de mantenerse alejada de la exposición mediática: “Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos”. En el mensaje, también resaltó la importancia de seguir los propios sueños y encontrar un camino personal.

Después de más de una década alejada de los escenarios, en 2025 Camila Bordonaba sorprendió a sus seguidores al volver a reunirse con sus compañeros de Erreway para una gira internacional impulsada por Cris Morena. El regreso comenzó en el Arena de Santiago de Chile, donde se mostró emocionada por el recibimiento del público junto a Benjamín Rojas y Felipe Colombo, en un reencuentro que marcó la vuelta de la banda tras 20 años.

Volvió a los escenarios el año pasado con Erreway. Trome

El reencuentro con Erreway permitió que nuevas generaciones y antiguos seguidores volvieran a poner la mirada sobre su historia, aunque Camila Bordonaba mantiene su decisión de llevar una vida más tranquila y lejos de los medios.