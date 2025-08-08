8 de agosto de 2025 Inicio
Este es el nuevo estudio que beneficia el reciclaje de baterías y recupera más del 90% de los metales críticos

Las baterías fabricadas con estos materiales reciclados conservaron el 88% de su capacidad después de 500 ciclos de carga y más del 85% tras 900 ciclos.

El reciclaje eficiente de baterías de ion-litio puede convertirse en una de las palancas más efectivas para descarbonizar sectores clave como el transporte

El reciclaje eficiente de baterías de ion-litio puede convertirse en una de las palancas más efectivas para descarbonizar sectores clave como el transporte, la electrónica y el almacenamiento energético.

Worcester Polytechnic Institute (WPI) forma parte del nuevo centro ReCell, una iniciativa pionera del Departamento de Energía de EE.UU. que busca transformar el reciclaje de baterías de ion-litio. Este centro nacional, con sede en el Laboratorio Nacional de Argonne (Illinois), tiene como objetivo desarrollar tecnologías avanzadas de reciclaje y promover un ecosistema sostenible para los materiales críticos que alimentan la revolución energética.

Las baterías fabricadas con estos materiales reciclados conservaron el 88% de su capacidad después de 500 ciclos de carga y más del 85% tras 900 ciclos. Uno de los principales retos del reciclaje de baterías es entender cómo las impurezas afectan a la calidad de los nuevos materiales producidos. Con un contrato de 150.000 dólares del centro ReCell, el equipo de Wang está analizando cómo esas impurezas presentes en las baterías usadas modifican la estructura y rendimiento de los cátodos reciclados.

Este trabajo es especialmente relevante porque la industria automotriz está migrando hacia cátodos con alto contenido en níquel, que ofrecen mayor densidad energética. Sin embargo, estos materiales también son más sensibles a las impurezas, lo que puede acortar su vida útil o reducir su seguridad.

Cómo se reciclan las baterías y por qué es tan importante

El reciclaje eficiente de baterías de ion-litio puede convertirse en una de las palancas más efectivas para descarbonizar sectores clave como el transporte, la electrónica y el almacenamiento energético. Algunas implicaciones concretas:

  • Menos extracción de litio y cobalto, con impactos positivos en biodiversidad, consumo de agua y derechos humanos.
  • Mayor autonomía industrial, al reducir la dependencia de importaciones y mercados volátiles.
  • Baterías más baratas, gracias a la reutilización de materiales ya procesados.
  • Reducción de residuos peligrosos, al evitar que las baterías acaben en vertederos o incineradoras.
Además, si se integra con políticas públicas adecuadas —como sistemas de responsabilidad ampliada del productor, incentivos al reciclaje o estándares de diseño reciclable—, esta tecnología puede ser una herramienta decisiva para avanzar hacia una economía verdaderamente circular.

El caso de ReCell demuestra que, con inversión pública, colaboración científica y visión industrial, es posible convertir un problema ambiental en una oportunidad tecnológica y económica real. Estas líneas convergen en una estrategia que no solo busca soluciones técnicas, sino también una transformación estructural del modelo productivo. El centro de pruebas de Argonne servirá como plataforma para escalar los avances más prometedores, acercándolos al mercado y al uso real.

