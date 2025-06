El invierno pueden ser un verdadero desafío para mantener el espacio verde en buen estado . Cuando las temperaturas caen, las plantas sufren daños si no se toman medidas. Este es el consejo clave que recomiendan los jardineros para cuidar tu hogar cuando hay heladas.

Los climas hostiles provocan la congelación del agua en el interior de las células de las plantas, lo que puede romper tejidos y afectar su salud. Además, las condiciones térmicas pueden dañar macetas, sistemas de riego y estructuras delicadas. Si no se previene a tiempo, el daño puede ser irreversible y costoso de reparar.

Qué hacer en tu jardín cuando hay heladas en invierno según expertos

Jardinería Freepik

Los jardineros profesionales coinciden en que la mejor manera de cuidar tus plantas durante las heladas es cubrirlas con mantas térmicas o telas especiales para jardín, también conocidas como “frost blankets”. Estas cubiertas ayudan a mantener el calor cerca de las plantas, evitando que el frío extremo las dañe.

Además, recomiendan:

Regar el jardín durante la mañana, ya que el suelo húmedo retiene mejor el calor.

Mover plantas en macetas a lugares protegidos, como interiores o galpones.

Evitar fertilizar o podar en esta época, porque las plantas están en reposo.

Protege también las estructuras y sistemas del jardín. No solo las plantas sufren con las heladas. Los expertos sugieren proteger tuberías de riego y macetas con material aislante, y revisar que no haya fugas que puedan congelarse y romper las instalaciones. Aplicando estos tips, podrás mantener tu espacio verde sano y listo para florecer cuando vuelvan las temperaturas más cálidas. No dejes que el frío te tome por sorpresa: ¡prepárate y cuida tu hogar como un profesional!