25 de junio de 2026 Inicio
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Esta estancia es perfecta para una escapada campestre y un fin de semana de relax

Con más de 140 años de historia, se destaca por combinar una arquitectura de época única con la vida rural tradicional.

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El destino a una de Buenos Aires para disfrutar de una cabalgata con tu pareja.

El destino a una de Buenos Aires para disfrutar de una cabalgata con tu pareja.

El Ombú
  • La estancia Estancia El Ombú, ubicada en San Antonio de Areco, ofrece una escapada rural a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires.
  • El casco principal fue construido en 1880 por el general Pablo Riccheri y conserva su arquitectura italiana original.
  • El establecimiento combina patrimonio histórico con servicios modernos para brindar una estadía confortable.
  • Cabalgatas, caminatas y experiencias vinculadas a la tradición gauchesca completan la propuesta turística.

Ubicada en San Antonio de Areco, una de las localidades más representativas de la tradición gauchesca argentina, la Estancia El Ombú conserva intacta la esencia del campo bonaerense. A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, este histórico establecimiento se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una escapada que combine historia, naturaleza y hospitalidad en un entorno de absoluta tranquilidad.

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El casco principal de la estancia posee un importante valor patrimonial, ya que fue construido en 1880 por el general Ricchieri y aún mantiene el característico estilo italiano de fines del siglo XIX. Sus pisos originales, los techos altos y las aberturas cuidadosamente preservadas forman parte de un legado arquitectónico que permite a los visitantes viajar en el tiempo y sumergirse en la historia rural argentina.

Cómo llegar a Estancia El Ombú, San Antonio de Areco

Cómo llegar a Estancia El Ombú, San Antonio de Areco

En la actualidad, este patrimonio histórico convive armónicamente con una propuesta de alojamiento moderna, diseñada para ofrecer el máximo confort a sus huéspedes. La combinación entre la arquitectura tradicional y las comodidades contemporáneas convierte a la estancia en un destino único, donde el encanto del pasado se fusiona con las exigencias del turismo actual.

Así es la estancia ideal para una escapada de fin de semana

Una estancia ideal para una escapada de fin de semana debe ofrecer una desconexión total del ritmo acelerado de la ciudad, convirtiéndose en un refugio donde la naturaleza ocupe un lugar central. Amplios espacios verdes, árboles centenarios y un entorno silencioso son elementos esenciales para disfrutar del aire puro y dejar atrás el estrés cotidiano, creando el escenario perfecto para el descanso y la relajación.

El destino a una de Buenos Aires para disfrutar de una cabalgata con tu pareja.

El destino a una de Buenos Aires para disfrutar de una cabalgata con tu pareja.

Además del entorno natural, el confort resulta fundamental para garantizar una experiencia placentera. La combinación entre construcciones históricas, mobiliario tradicional y servicios modernos permite conservar la identidad del campo sin resignar comodidad. Una propuesta gastronómica basada en productos regionales, junto con espacios cálidos y acogedores, aporta un valor agregado que transforma la estadía en una experiencia única.

Por último, las actividades vinculadas con la cultura rural enriquecen aún más la visita. Cabalgatas, caminatas por senderos naturales y encuentros que permitan conocer las tradiciones gauchas convierten una simple escapada en una experiencia auténtica y memorable. La armonía entre tranquilidad, confort y costumbres locales es, precisamente, lo que hace de una estancia el destino ideal para renovar energías en pocos días.

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