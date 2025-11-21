21 de noviembre de 2025 Inicio
Esta es la rutina de ejercicios ideal para poder potenciar la longevidad

Para fortalecer el core, conviene recurrir a elevaciones de piernas y planchas laterales, una combinación tradicional que siempre ofrece buenos resultados.

Por
Los expertos aconsejan realizar ejercicios sencillos

Los expertos aconsejan realizar ejercicios sencillos, accesibles y adecuados para cada etapa de la vida, con el fin de fortalecer la salud mental y física.

 

Pexels
  • El entrenamiento de fuerza es clave para la longevidad porque previene la sarcopenia, fortalece los huesos y reduce el riesgo de caídas en la tercera edad.
  • La rutina trabaja todo el cuerpo: sentadillas y zancadas para piernas, press de hombros y elevaciones laterales para tren superior, y planchas y elevaciones de piernas para el core.
  • Cada sesión inicia con movilidad y un calentamiento suave para preparar articulaciones y músculos antes del trabajo de fuerza.
  • El cierre incluye estiramientos que mantienen la flexibilidad, mejoran el rango de movimiento y ayudan a conservar una vida funcional y activa.

Para promover la longevidad, la rutina de ejercicios necesita apoyarse en el entrenamiento de fuerza, que cumple un rol central, sobre todo en la tercera edad. Este tipo de trabajo resulta decisivo porque evita la pérdida de masa muscular (sarcopenia) y aporta mayor resistencia ósea, factores que en conjunto reducen de manera notable el riesgo de caídas y lesiones, preservando la autonomía y la calidad de vida con el paso del tiempo.

La mejor mascota es la que encaja con la vida de cada persona
Te puede interesar:

¿Perro o gato? Qué mascota es mejor para potenciar la longevidad

La propuesta ideal combina un volumen equilibrado que involucra todos los grupos musculares principales. Para el tren inferior, se incluyen movimientos esenciales como sentadillas y zancadas, claves para reforzar las piernas y mejorar la estabilidad. En la zona superior, el plan busca tonificación mediante ejercicios como el press de hombros y las elevaciones laterales. Y para activar el core, se recurre a la dupla clásica de elevaciones de piernas y planchas laterales, que ofrece resultados constantes.

Longevidad
Muchas personas con fracturas, como las de cadera o fémur, no logran recuperar por completo su movilidad; la actividad fundamental para fortalecer los músculos

Muchas personas con fracturas, como las de cadera o fémur, no logran recuperar por completo su movilidad; la actividad fundamental para fortalecer los músculos

Cada sesión se organiza de forma integral, iniciando con una fase de preparación y finalizando con la recuperación. Primero se realizan movimientos de movilidad y un breve calentamiento cardiovascular, como caminar en la cinta, para poner el cuerpo en marcha. Una vez terminado el trabajo de fuerza, la jornada concluye con estiramientos que relajan los músculos involucrados y favorecen la flexibilidad, un aspecto esencial para mantener la agilidad y el rango de movimiento a lo largo de los años.

Cómo es la rutina de ejercicios ideal para la longevidad

La rutina de ejercicios ideal para potenciar la longevidad y asegurar una vida activa se apoya en la constancia y en la variedad, con el entrenamiento de fuerza como eje principal. Este enfoque resulta especialmente importante en la tercera edad, ya que su propósito es contrarrestar la pérdida natural de masa muscular (sarcopenia) que llega con el paso del tiempo. Mantener la musculatura en buen estado garantiza una reserva metabólica y funcional indispensable.

El entrenamiento de fuerza cumple un papel que va más allá del desarrollo muscular; también influye directamente en la salud ósea. Al aplicar tensión controlada sobre los huesos, se estimula su densidad y se incrementa su resistencia. Este aspecto es clave para disminuir el riesgo de caídas y fracturas, eventos que suelen provocar una merma abrupta en la autonomía y el bienestar general de las personas mayores. Una estructura ósea sólida se traduce en protección y estabilidad.

Longevidad
Los especialistas aconsejan realizar ejercicios simples, accesibles y adaptados a cada etapa de la vida para fortalecer tanto la salud mental como la física.

Los especialistas aconsejan realizar ejercicios simples, accesibles y adaptados a cada etapa de la vida para fortalecer tanto la salud mental como la física.

La organización de una sesión completa comienza con una fase de preparación. Cada encuentro arranca con movimientos de movilidad destinados a lubricar articulaciones y con un calentamiento cardiovascular suave, como caminar en la cinta o utilizar la bicicleta estática. Esta parte inicial resulta imprescindible para elevar la temperatura corporal y preparar adecuadamente los músculos antes del trabajo de fuerza, reduciendo la posibilidad de lesiones.

En la etapa principal del entrenamiento se trabaja el cuerpo de manera equilibrada. Para fortalecer el tren inferior —una zona vital para la estabilidad y el equilibrio— se incluyen ejercicios funcionales como sentadillas y zancadas. Estos movimientos reproducen patrones cotidianos y resultan decisivos para conservar la capacidad de levantarse, caminar y desplazarse con seguridad.

ejercicio mujer 50

Para la zona superior y el core, la rutina incorpora ejercicios que mejoran la postura y la fuerza funcional. En hombros y brazos, el plan recurre al press de hombros y a las elevaciones laterales para tonificar y estabilizar la cintura escapular. Al mismo tiempo, el núcleo se activa mediante una dupla clásica y efectiva: elevaciones de piernas y planchas laterales, movimientos que fortalecen la musculatura estabilizadora.

El cierre de cada sesión incluye un período de enfriamiento y estiramientos. Estos ejercicios resultan fundamentales para conservar la flexibilidad y mantener un buen rango de movimiento articular. La flexibilidad aporta facilidad para realizar acciones cotidianas sin molestias ni limitaciones. Al integrar fuerza, movilidad y estiramiento, la rutina se convierte en una herramienta completa para favorecer una vida más larga, funcional y saludable.

