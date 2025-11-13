13 de noviembre de 2025 Inicio
Un experto en longevidad dijo que los deportes de raqueta benefician a los años de vida: cuál es la explicación

Este fenómeno responde a una tendencia sostenida, pues los deportes de raqueta suelen ser recomendados por especialistas en salud y bienestar.

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto

 

  • El pádel, tenis y pickleball crecen en popularidad y amplían la oferta deportiva.
  • Mejoran la salud física y emocional al combinar ejercicio y diversión.
  • Fomentan la vida activa y las relaciones sociales.
  • El pickleball se asocia a la longevidad por su accesibilidad y sentido de comunidad.

Los deportes de raqueta continúan consolidándose como una de las actividades más elegidas en el país. El auge del pádel, el tenis y el pickleball transformó la oferta deportiva al atraer a personas de todas las edades y niveles de habilidad. Este crecimiento se refleja en la expansión de clubes y centros especializados, además del aumento en la demanda de clases y torneos. La tendencia revela un cambio en los hábitos de ocio y ejercicio, donde el movimiento, la competencia y la diversión ocupan un lugar central.

Es especialmente valioso para contrarrestar la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que comienza alrededor de los 30 años. 
Un experto en longevidad reveló que esta forma de ejercitarse tiene un beneficio extra: de cuál se trata

El impulso de estas disciplinas responde a su amplio reconocimiento entre especialistas en salud y bienestar. La combinación de velocidad, precisión y estrategia convierte a los deportes de raqueta en un entrenamiento integral, que mejora la capacidad cardiovascular y fortalece diversos grupos musculares sin caer en la rutina. Además, al ser actividades dinámicas y sociales, fomentan la constancia y el disfrute, dos factores clave para mantener una vida activa y equilibrada.

Tenis

Más allá de los beneficios físicos inmediatos, la práctica frecuente de estos deportes contribuye al bienestar general. Favorece la resistencia, la agilidad y la salud ósea, al tiempo que reduce el riesgo de enfermedades crónicas y ayuda a controlar el peso. Su aspecto social también desempeña un papel importante, ya que promueve el vínculo con otros jugadores y combate el sedentarismo de una forma entretenida. En conjunto, representan una alternativa saludable y accesible para mejorar tanto la condición física como el equilibrio emocional.

Qué importancia tienen los deportes de raqueta en la longevidad según un experto

Dan Buettner, escritor y divulgador estadounidense, dedicó gran parte de su carrera al estudio de las llamadas Zonas Azules, regiones del mundo donde las personas alcanzan edades excepcionales con buena calidad de vida. Según sus investigaciones, la clave de la longevidad no se encuentra en los entrenamientos intensivos ni en las pruebas de resistencia extrema, sino en integrar la actividad física como parte natural de la rutina diaria. Este enfoque promueve un movimiento constante y sostenible, más fácil de mantener con el paso del tiempo.

El investigador sostiene que las personas más longevas prefieren actividades placenteras y sostenibles antes que el esfuerzo físico agotador. En sus estudios, identificó una serie de deportes practicados con frecuencia por centenarios, los cuales destacan por su carácter lúdico y por formar parte de la vida cotidiana. Estas prácticas, además de entretener, contribuyen a mantener el cuerpo activo y la mente ágil sin requerir un alto nivel de exigencia.

tenis.jpg

En sus redes sociales, Buettner señaló que quienes viven más tiempo suelen jugar al tenis o al bádminton. Estos deportes de raqueta combinan movimiento explosivo, pausas estratégicas y una coordinación entre mente y cuerpo que los vuelve ideales para sostener su práctica durante décadas. A diferencia de disciplinas más demandantes, ofrecen un equilibrio entre esfuerzo físico moderado y diversión, reduciendo el impacto en las articulaciones y favoreciendo la continuidad.

Aun así, Buettner destaca al pickleball por encima de los demás por su potencial para favorecer la longevidad. Considera que este deporte representa una opción accesible y completa, adecuada para personas de todas las edades, especialmente aquellas mayores. Su popularidad en aumento se relaciona con la facilidad para aprender las reglas, la baja exigencia física y el componente recreativo que invita a jugar de manera regular.

El pickleball, además de sus beneficios físicos y de coordinación, aporta un valor adicional: el aspecto social. Al ser practicado generalmente en dobles, promueve la interacción constante y el fortalecimiento de lazos entre los jugadores. Esta dimensión comunitaria genera un entorno de apoyo y pertenencia que impacta positivamente en el bienestar emocional.

Para Buettner, ese sentido de comunidad resulta esencial para una vida larga y plena. Las conexiones sociales sólidas, junto con un propósito claro y una rutina activa, se repiten como factores determinantes en las Zonas Azules. En este sentido, el pickleball encarna la combinación perfecta entre ejercicio moderado, diversión y conexión humana, consolidándose como una práctica que contribuye tanto al cuerpo como al espíritu.

