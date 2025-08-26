Escapadas de Buenos Aires: dos pueblos a menos de 100 km para conocer el último finde de agosto 2025

Un dúo de destinos cercanos a la Ciudad ofrecen historia, cultura y paisajes para disfrutar en una escapada breve que combina descanso y tradición.

A pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay pueblos que invitan a desconectar de la rutina y vivir experiencias únicas. El último fin de semana de agosto 2025 aparece como la oportunidad ideal para conocer algunos de estos rincones cargados de historia y paisajes inolvidables.

Dos de ellos, Tigre y San Antonio de Areco , son opciones muy diferentes entre sí, pero igualmente atractivas para quienes buscan salir de la ciudad sin recorrer largas distancias.

La cercanía, la buena conectividad y la variedad de propuestas hacen que ambos destinos sean elegidos por turistas locales y visitantes del resto del país. Uno propone naturaleza y aventura en los canales del Delta , mientras que el otro sumerge en las raíces gauchas de la Argentina . Ambos pueblos ofrecen actividades para todo tipo de viajeros, desde familias hasta parejas o grupos de amigos.

Con solo unas horas de viaje, es posible recorrer espacios naturales , disfrutar de paseos culturales y degustar platos típicos de la región . En cada caso, el encanto reside en la autenticidad y en la posibilidad de encontrar calma y tradición a menos de 100 km de la capital.

Tigre está ubicado a apenas 32 kilómetros de la capital y es uno de los destinos más visitados por quienes desean disfrutar de la naturaleza sin ir demasiado lejos. Los ríos y arroyos del Delta del Paraná conforman un paisaje único, donde las opciones de entretenimiento son múltiples. Los paseos en lancha o kayak permiten recorrer los canales, mientras que el contacto con la fauna y la flora autóctona genera una experiencia de inmersión en un entorno natural incomparable.

El lugar también ofrece propuestas culturales, como museos y galerías de arte, además de espacios de recreación familiar como el Parque de la Costa. Su accesibilidad es otra ventaja: desde el Tren de la Costa, en menos de una hora se llega al corazón del pueblo, lo que lo convierte en una escapada ideal para un día o un fin de semana.

San Antonio de Areco

A 113 kilómetros de la capital, San Antonio de Areco se posiciona como la cuna de la cultura gauchesca en Argentina. Sus calles empedradas y pulperías históricas transportan a otra época, en la que la vida rural y las tradiciones del campo marcan la identidad del lugar. Uno de sus grandes atractivos es el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, que reúne piezas y relatos vinculados con la vida de los gauchos.

san antonio de areco. San Antonio de Areco es reconocido por su cultura gauchesca y sus pulperías históricas. Wikipedia

El calendario cultural incluye fiestas criollas y celebraciones donde se destacan las destrezas de campo, la música folklórica y la gastronomía típica. El viaje desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dura menos de dos horas en colectivo, lo que lo convierte en una escapada accesible para quienes buscan conectar con las raíces del interior bonaerense.