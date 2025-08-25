Otro mes en alza para la compraventa de inmuebles en CABA: en julio creció más de 34% El monto total de las transacciones realizadas ascendió un 123,4%, con $976.906 millones. Las escrituras formalizadas con hipoteca treparon 519,1%. Por







La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires registró en julio una suba de 34,5% respecto del nivel de un año antes, al sumar 6.651 registros, mientras que el monto total de las transacciones realizadas ascendió un 123,4%, con $976.906 millones.

El monto medio de los actos fue de $146.881.196 (114.840 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): creció 66,2% en un año en pesos, y en moneda estadounidense trepó 25%, según los datos del Colegio de Escribanos porteño.

En julio, hubo 1.393 escrituras formalizadas con hipoteca. Por lo que la suba en ese sentido es del 519,1% respecto al mismo mes del año pasado. En los primeros 7 meses, se contabilizan 8.003.

cuadro2 graficos La cantidad de escrituras del último año. Colegio de Escribanos CABA. El presidente de la entidad, Jorge De Bártolo, detalló que “este julio es el tercer mejor julio de toda la serie histórica, solo superado por 1998 y 2008 y también fue el mejor mes con hipotecas después de 7 años, con casi 1400 créditos (8000 en todo 2025). Son datos que analizados en conjunto merecen valorarse porque el crédito sigue empujando el nivel de actividad y representan un 20 por ciento de las compraventas totales”.

cuadro1 graficos Fuerte ascenso de las operaciones con hipoteca. Colegio de Escribanos CABA. “En esa mirada, creemos que todavía se podría crecer más, pero entendemos que es parte de un proceso macroeconómico que aún está recomponiéndose: la estabilidad es clave para los negocios inmobiliarios. Por eso que es clave entender nuevas herramientas que comienzan a tomar consideración como las hipotecas divisibles, más conocidas como créditos desde el pozo”, concluyó.