Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblito donde hacen unos carnavales increíbles A solo 100 kilómetros de la Ciudad, este destino combina río, naturaleza y unas celebraciones de carnaval que cada año atraen a miles de visitantes.







Un lugar ideal, a pocas horas de CABA, para aquellos que aman ir de pesca en zonas tranquilas. Turismo Magdalena

En los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires hay rincones poco conocidos que sorprenden a quienes se animan a salir de la ruta tradicional. Uno de esos lugares es Atalaya, una pequeña localidad costera del partido de Magdalena, que cada verano se convierte en punto de encuentro para vecinos y turistas gracias a sus carnavales.

El pueblo tiene ese aire tranquilo de las comunidades ribereñas, con calles de conchilla blanca que terminan en el Río de la Plata. La vida cotidiana transcurre entre la pesca, el mate a orillas del agua y el saludo entre conocidos. Pero cuando llega febrero, la calma se transforma en fiesta: las comparsas locales salen a bailar y el sonido de los tambores sacude el lugar.

No es casual que muchos lo consideren uno de los carnavales más coloridos de la región. Agrupaciones como Bohemios, Amantes y Sonora son protagonistas de noches donde se mezcla la tradición barrial con la alegría colectiva.

Atalaya, escapadas Turismo Magdalena Dónde queda Atalaya Atalaya está en el partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires, a apenas 8 kilómetros de la ciudad cabecera y a unos 107 kilómetros de la Capital Federal. Su ubicación lo convierte en un destino cercano para quienes viven en el AMBA y quieren cortar con la rutina sin viajar demasiado lejos.

Qué puedo hacer en Atalaya El gran imán turístico son sus carnavales, que suelen extenderse desde fines de enero hasta mediados de febrero. Los fines de semana, las calles se llenan de vecinos y visitantes que disfrutan del desfile de murgas y comparsas, un evento que lleva décadas de tradición y que se sostiene con esfuerzo comunitario.