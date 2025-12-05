10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

En Villa Crespo, un local propone una nueva forma de entender la parrilla argentina

Somos Asado, el restaurante liderado por el chef Gustavo Portela, lleva varios años construyendo una mirada propia sobre el asado, una que respeta la tradición, pero que brinda una lectura moderna.

Por
Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual

Interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición.

El chef Gustavo Portela es, ante todo, un visionario. Cuando imaginó Somos Asado —allá por 2018—, lo hizo bajo la idea de “parrilla contemporánea”, un concepto que hoy profundiza. Para él, la evolución del asado no se trata de reemplazar nada, sino de sumar: sumar técnicas, sumar sensibilidad, sumar productos y ampliar los límites del fuego sin perder su esencia. En sus palabras, la idea es interpretar la mesa argentina desde una mirada actual, respetando la tradición sin traicionarla, una filosofía que funciona como eje de todo lo que sucede en la cocina.

Es un bodegón con más de 90 años de historia. 
Te puede interesar:

Paella, pulpo español y muchas más delicias españolas: el bodegón de Buenos Aires que es abundante y accesible

El restaurante funciona en una antigua fábrica de camisas totalmente renovada que pertenecía al abuelo de Verónica Krichmar, esposa de Gustavo. Al ingresar, el comensal se encuentra con la cámara de maduración vidriada; junto a ella aparece la Chef’s Table, un espacio íntimo frente a la cocina semiabierta. Con entrada independiente se suma el salón cava, rodeado de estanterías con vinos. Al fondo está el salón galería, con una mesa comunitaria que suele ser epicentro de encuentros y eventos especiales, y detrás se abre el patio a cielo abierto, rodeado de verde.

En conjunto, los cuatro espacios comparten un aura ecléctica, con mesas de madera, sillas de yute y estilo colonial, y lámparas tipo faroles o colgantes hechas con botellas recicladas. Todo está dispuesto para una estadía cálida y descontracturada, donde el matrimonio ofrece una atención cercana que hace sentir como en casa.

La propuesta gastronómica se construye a partir de carnes de distintas razas, con diferentes grados de maduración según el corte —más de 40 días—, técnicas de cocción variadas y un trabajo constante con fuego de leña. Para Gustavo, madurar no es una moda sino “una decisión técnica y sensorial que refleja el compromiso con el producto, con la calidad y con una forma de cocinar que respeta el tiempo como ingrediente”.

En la cámara vidriada, las piezas reposan en condiciones controladas de temperatura, humedad y ventilación, un proceso que permite lograr mayor terneza, textura sedosa y un sabor profundo y concentrado. El horno de barro, sello de la casa, suma una cocción envolvente y aromas que terminan de definir su estilo y distinguir su proyecto. Con protagonismo propio aparecen los platitos, con recetas de vegetales y achuras en versiones que rompen el molde y dejan a la vista la creatividad del chef.

Somos Asado - carne maduradas por + 40 días 2

Qué comer y qué beber

La carta es breve y sabrosa. En los cortes conviven dos mundos: las carnes no maduradas, como el bife de aguja (350 g) con papas, el asado de costilla (750 g) y la milanesa de bife de chorizo (250 g) con papas, y las maduradas por más de 30 días, que incluyen piezas de 1200 gramos como el T-Bone, el Porterhouse y el ojo de bife con hueso.

Hay acompañamientos como ensalada, batata o papas fritas. El punto de inflexión lo aportan los platitos, ideales para sumar al banquete, abrir el apetito o incluso protagonizar una tarde de picoteo y vinos. Imperdibles el dumpling de mollejas con adobo picante y ponzu, donde la técnica oriental se cruza con el lenguaje de la parrilla; los riñones con mermelada de chile, pickles y cilantro, una lectura distinta de la achura de siempre; las croquetas de morcilla con huancaína, salsa dulce y picante, y el repollo asado con puré de castañas y granada.

Para el maridaje, la carta de vinos propone un recorrido nacional que atraviesa estilos y terruños. En los tintos livianos aparecen etiquetas como Las Compuertas Criolla Chica o Kaiken Ultra Pinot Noir; en el segmento intermedio, opciones como 323 Cabernet Franc Gran Reserva, Kaiken Ultra Malbec o Mara Merlot; y entre los robustos se destacan desde Bressia Profundo hasta Tito Zuccardi o Yacochuya Malbec.El cierre llega con un flan casero, una pavlova con frutillas al vermú o una torta de chocolate con helado de avellanas. La fuerza de Somos Asado está en ese equilibrio entre honrar la memoria del asado y, al mismo tiempo, empujarla hacia un nuevo capítulo.

Dónde queda Somos Asado

Somos Asado está ubicado en Av. Scalabrini Ortiz 651, en Villa Crespo. Abre de miércoles a sábados, desde las 20 h

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Platos coloridos y porciones abundantes que riden homenaje a la gastronomía porteña. 

Es un bodegón barato que abrió en Buenos Aires hace poco y tiene un menú exquisito

Rooftop bar con vistas provolegiadas a Puerto Madero. 

Los mejores 2 bares de Buenos Aires que se encuentran dentro de hoteles y tenés que conocer

Un espacio ideal para probar platos típicos, cervezas artesanales y especialidades caseras en un entorno cálido y accesible.

El bodegón de Buenos Aires para despedir el 2025 con aires europeos

Madre Rojas, un clásico porteño que vuelve a ganar público.

El bodegón de Buenos Aires que mezcla platos clásicos con propuestas novedosas

Un clásico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con foco en gastronomía tradicional.

Es uno de los bodegones más accesibles de Buenos Aires y tiene desde ravioles hasta tira de asado

Un lugar ideal para el encuentro.

La parrilla de Villa Urquiza que mezcla cantina porteña y clásicos de bodegón

Rating Cero

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Ashton Kutcher logró el cinturón negro de jiu-jitsu tras seis años de práctica.

La impresionante transformación del protagonista de El efecto mariposa: ahora es cinturón negro de jiu-jitsu

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo. 
play

Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.
play

Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5

últimas noticias

Tenía un dolor de estómago constante y cuando fue al médico el diagnóstico los dejó sin palabras

Tenía un dolor de estómago constante y cuando fue al médico el diagnóstico la dejó sin palabras

Hace menos de un minuto
Recomendaciones de expertos, ¿qué revelaron científicos del CONICET para hacer un asado perfecto?

El asado perfecto: los trucos de los científicos del CONICET

Hace 2 minutos
Es un bodegón con más de 90 años de historia. 

Paella, pulpo español y muchas más delicias españolas: el bodegón de Buenos Aires que es abundante y accesible

Hace 7 minutos
Accesorio inteligente que busca reemplazar a las carteras desde 2026.

Adiós a la carteras tradicionales: el accesorio inteligente que es furor en el mundo

Hace 10 minutos
Con este truco del asistente virtual podés mejorar tu Wifi.

Si tenés Alexa en tu casa podés medir la velocidad de tu Wifi así de fácil

Hace 12 minutos