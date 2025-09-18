En 3 minutos: el ingrediente secreto para hacer un flan casero riquísimo

Para quienes alguna vez le pasó de terminar de cenar y tener un antojo de postre o de algo dulce, pero no tuvieron tiempo, ganas de salir de su casa o gastar dinero en delvery, existe una opción perfecta: hacer un flan casero riquísimo en solo 3 minutos.
La receta la compartió la influencer Mica Viciconte en sus redes sociales tiempo atrás. Es súper fácil y, con pocos ingredientes, te permite tener un flan individual hecho en el microondas, de la misma manera que prepararías una mug cake (la famosa torta en taza). Todo esto sin horno y sin ensuciar.
Ella le añadió un ingrediente secreto para que quede con un sabor mucho más rico: un toque de esencia de vainilla. La magia de esta receta es que, al ser tan sencilla, te permite personalizarla como vos quieras: podés acompañarla con caramelo, dulce de leche, crema o lo que más te guste.
Cómo hacer un flan casero en 3 minutos
Esta receta fácil, rápida y con pocos ingredientes te permite tener una porción individual de flan casero en solo 3 minutos. Los únicos utensilios que necesitás son una taza, un microondas y otro recipiente para hacer la mezcla.