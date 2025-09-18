18 de septiembre de 2025 Inicio
En 3 minutos: el ingrediente secreto para hacer un flan casero riquísimo

Esta receta lleva pocos ingredientes, se hace rapidísimo y queda con un sabor único. Ideal para quienes no tienen mucho tiempo.

Esta receta de flan es súper fácil.

Esta receta de flan es súper fácil.

Para quienes alguna vez le pasó de terminar de cenar y tener un antojo de postre o de algo dulce, pero no tuvieron tiempo, ganas de salir de su casa o gastar dinero en delvery, existe una opción perfecta: hacer un flan casero riquísimo en solo 3 minutos.

La receta la compartió la influencer Mica Viciconte en sus redes sociales tiempo atrás. Es súper fácil y, con pocos ingredientes, te permite tener un flan individual hecho en el microondas, de la misma manera que prepararías una mug cake (la famosa torta en taza). Todo esto sin horno y sin ensuciar.

Ella le añadió un ingrediente secreto para que quede con un sabor mucho más rico: un toque de esencia de vainilla. La magia de esta receta es que, al ser tan sencilla, te permite personalizarla como vos quieras: podés acompañarla con caramelo, dulce de leche, crema o lo que más te guste.

Cómo hacer un flan casero en 3 minutos

Esta receta fácil, rápida y con pocos ingredientes te permite tener una porción individual de flan casero en solo 3 minutos. Los únicos utensilios que necesitás son una taza, un microondas y otro recipiente para hacer la mezcla.

Bodegón Condarco - flan

Ingredientes

Para el caramelo:

  • 2 cucharadas de azúcar.
  • 1 ½ cucharadas de agua.

Para el flan:

  • 1 huevo.
  • 2 cucharadas de azúcar.
  • 100 cm3 de leche.
  • Ingrediente secreto: esencia de vainilla.

Preparación

  1. Para hacer el caramelo, poner el azúcar y el agua en una taza. Llevar la preparación al microondas por dos minutos.
  2. En otro recipiente, mezclar el huevo, el azúcar y la leche para hacer la mezcla del flan. Tip secreto: agregar un chorrito de esencia de vainilla para darle aroma y sabor.
  3. Volcar la preparación del flan en la taza que ya tiene el caramelo preparado. Llevar al microondas por otro minuto y medio.
  4. Una vez que la preparación se enfríe un poco, desmoldar sobre un plato y el flan está listo para disfrutar. Se puede decorar con dulce de leche o crema.
