En 20 minutos: la receta de unos tomates rellenos con un ingrediente secreto para una rica entrada

Una combinación distinta que mezcla frescura y un toque gourmet en una preparación rápida y sencilla.

Los tomates rellenos son un clásico de la mesa argentina, sobre todo en los meses más cálidos, cuando apetece algo liviano pero sabroso. Se pueden preparar de mil maneras, desde los más tradicionales con arroz hasta versiones más elaboradas con carnes frías. Pero hay una variante que sorprende a todos los invitados: la que lleva un ingrediente inesperado que cambia todo el juego.

Ese toque secreto es el salmón ahumado, que aporta un contraste ideal con la suavidad del queso crema y la acidez natural del tomate. Lo mejor es que no hace falta ser chef ni pasar horas en la cocina: en apenas 20 minutos se puede armar una entrada que combina lo práctico con lo sofisticado.

Además, esta receta es versátil. Podés hacerla para una picada, como entrada en una comida formal o incluso como opción fresca para una cena liviana. El agregado de encurtidos y semillas de sésamo suma textura y sabor, mientras que la salsa de soja aporta ese golpe salado y oriental que rompe con la rutina. El resultado final es un bocado delicado, fresco y distinto, que no pasa desapercibido.

Cómo hacer la receta de tomates rellenos con queso y salmón

Ingredientes

  • 16 tomates maduros y pequeños

  • 200 g de queso crema

  • 150 g de salmón ahumado

  • 100 g de encurtidos

  • 50 ml de salsa de soja

  • 50 g de semillas de sésamo

  • Hojas de albahaca para decorar

  • Aceite de oliva virgen extra

Preparación

  • Lavar bien los tomates, cortarles la tapa superior y retirar con cuidado la pulpa y las semillas con una cuchara pequeña. Conviene elegir tomates firmes para que no se desarmen.

  • Picar el salmón ahumado y unos 70 gramos de encurtidos. Colocar todo en un bol y mezclar bien.

  • En otro recipiente, emulsionar la salsa de soja con un chorrito de aceite de oliva y las semillas de sésamo.

  • Batir el queso crema con el resto de los encurtidos hasta obtener una pasta suave. Con esta preparación rellenar los tomates hasta un poco más de la mitad.

  • Cubrir con la mezcla de salmón y encurtidos, y decorar con una hojita de albahaca para darle frescura y color.

