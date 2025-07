En 10 minutos: cómo hacer un flan cremoso con solo 3 ingredientes

No hay reunión familiar que no termine con algo dulce sobre la mesa. El flan es uno de los clásicos argentinos , especialmente si se acompaña con crema o dulce de leche. Su textura suave y su sabor delicado lo mantienen vigente generación tras generación.

Además, no necesitas más que tres ingredientes básicos que probablemente ya tengas en casa. Ideal para los que no tienen mucho tiempo pero no quieren resignar sabor.

FLAN CON CARAMELO FREEPIK

Cómo hacer un flan cremoso en 10 minutos

Ingredientes

500 ml de leche (puede ser entera, descremada o vegetal)

3 huevos

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Para el caramelo:

4 cucharadas de azúcar

1 cucharada de agua

Flan FREEPIK

Preparación