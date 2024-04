Empresa busca empleado para trabajar remoto por 139.000 dólares anuales

Se trata de una vacante para el puesto de Representante de Ventas, con las siguientes condiciones: vacaciones pagas, feriados no laborables, cobertura médica, presupuesto para desarrollo y bienestar personal (libros, cursos, coaching, gimnasio, aplicaciones de salud, y equipo técnico para trabajar desde casa.

trabajo remoto

De qué se trata el puesto de trabajo

Las tareas a desarrollar son:

Cerrar llamadas reservadas con clientes potenciales.

Fomentar el canal de ventas.

Hacer un seguimiento diligente después de las llamadas.

Ejecución diaria de tareas administrativas y de equipo.

Reuniones matutinas todos los días de la semana Informe del final del día.

Actualizar las proyecciones, hojas de seguimiento y CRM KPI.

Analizar periódicamente las grabaciones de llamadas para determinar qué va bien y qué puede mejorar.

Requisitos para acceder a la propuesta laboral

Experiencia: más de 2 años trabajando en ventas, con al menos 6 meses en ventas basadas en llamadas.

Idioma: hablar inglés con fluidez, ya sea con un acento mínimo o con acento americano.

Capacidad de identificar cuándo priorizar un cliente potencial y cuándo dejarlo ir.

Resiliencia: vender no es fácil.

Conocimiento en métricas: tasa de no presentación, tasa de cierre de la primera llamada, tasa de cierre general, tasa de ventas adicionales.

Hacer buenas preguntas, escuchar atentamente y generar confianza.

Conocer bien la teoría de las ventas.

Trabajo remoto Cómo aplicar a un trabajo remoto y ganar en dólares Pexels

Cómo acceder al trabajo remoto y ganar en dólares

Para aplicar, se debe ingresar a LinkedIn y buscar el perfil de Fella Health. Una vez allí, dirigirse a la solapa Empleos y entrar a la que dice "Closer (Sales Rep) at Fella Health — Remote, not based in US/UK/CA or equivalent, $42k-$139k/yr + equity". Por último, seguir los pasos para anotarse en esta búsqueda.