El truco 100% efectivo para limpiar el auto sin aspiradora

"Que lo limpie la lluvia" es una de las típicas excusas para no llevar a lavar el auto. Ahorrarse el gasto de llevarlo al lavadero, otra. Sin embargo, mantener la limpieza de los vehículos es fundamental para mejorar la calidad de los viajes, y con este sencillo pero efectivo truco, no hay justificación que valga para no hacerlo.