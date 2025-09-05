5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El tipo de yoga para adultos mayores ideal para fortalecer músculos, mejorar flexibilidad y ganar equilibrio

Se trata de un estilo de actividad que combina diferentes posturas para lograr un resultado más integral.

Por
Este es el tipo de yoga ideal para los adultos mayores.

Este es el tipo de yoga ideal para los adultos mayores.

Pexels

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que no asegura solo beneficios para el cuerpo, sino también un estado de relajación total. Y los adultos mayores pueden practicarlo.

Te puede interesar:

Juliana Di Tullio: "Terminó el estado de sospecha para las personas con discapacidad"

Yoga en silla

De acuerdo a la experta en yoga Xuan Lan, existe una rama del yoga que es ideal para los adultos mayores, ya que combina las técnicas tradicionales junto con ejercicios de fuerza, que permiten mantener el cuerpo activo. En este sentido, hay que seguir una serie de pasos para poder hacerlo de manera correcta.

Qué es el Hatha Yoga

El Hatha Yoga es una práctica tradicional de yoga que combina posturas físicas (asanas), ejercicios de respiración (pranayama), llaves energéticas (bandhas), ejercicios respiratorios (pranayama) y ejercicios de purificación interna (shatkarmas). De esa forma, se utilizan técnicas físicas para tratar de preservar y canalizar la fuerza vital o energía.

Ejercicio, yoga, joven, adulto

La palabra "Hatha" significa literalmente "fuerza". Por su parte, Xuan Lan explicó la forma en la que se debe llevar a cabo este ejercicio:

  1. Comenzar despertando el cuerpo, normalmente con la postura del gato y la vaca, para mover la columna vertebral, soltar tensiones y entrar en la práctica con atención plena.
  2. Continuar el calentamiento con saludos al sol para preparar al cuerpo para las siguientes posturas de yoga.
  3. Luego proceder a realizar asanas más exigentes, como los guerreros, la postura del árbol (Vrikshasana) o alguna inversión, dependiendo del nivel de la clase.
  4. Proseguir con posturas sentadas para empezar el proceso de enfriamiento del cuerpo. Unos ejemplos podrían ser las flexiones hacia delante, como la postura de la pinza (paschimottanasana).
  5. Finalizar en savasana, la postura final de relajación.

Beneficios del Hatha Yoga para adultos mayores

Según la especialista, el Hatha Yoga ofrece los siguientes beneficios, tanto para adultos mayores como para principiantes:

  • Mejora de la condición física: con la práctica constante de estos ejercicios, se ganará mayor cantidad de masa muscular, al mismo tiempo que se incide favorablemente en la flexibilidad. Además, adultos mayores también obtendrán más resistencia.
  • Mejora el equilibrio: este conjunto de asanas de yoga permite conseguir más control sobre el propio cuerpo, lo que incidirá notablemente en el equilibrio. Recordemos que durante la tercera edad la pérdida del mismo puede ocasionar caídas y posteriores quebraduras.
  • Control de la ansiedad y el estrés: esta práctica de yoga también mejora el sistema nervioso, controlando la ansiedad y reduciendo el estrés, asegura la especialista. De esta forma, no solo se conseguirá un bienestar físico, sino también uno emocional.
  • Incremento de la función cerebral de forma inmediata: Xuan Lan explica que estas asanas de yoga mejoran las capacidades cognitivas, ya que “sales de la clase relajado pero a la vez más activo, más enfocado y con las ideas más claras”.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sistema muestra un ícono claro e intuitivo, en donde aparece una cara sonriente si el alimento está libre de gluten o una cara triste si lo contiene.

El dispositivo innovador que le simplifica la vida a quienes sufren de celiaquía

Expertos aseguran que lo mejor que se puede ingerir al despertar es un vaso de agua..

Por qué hay que tomar agua en ayunas, según los expertos

play

Emergencia en Discapacidad: festejos afuera del Congreso tras el rechazo al veto de Milei

Berthet se acercó al Congreso para acompañar la sesión del Senado.

El pedido de la actriz Lola Berthet al Senado: "Rechacen este veto y que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad"

La mayoría de los casos de hepatitis fulminante requieren un trasplante de hígado.

Investigadores argentinos realizaron un importante descubrimiento para tratar la hepatitis fulminante

Cuál es el ejercicio ideal para mejorar nuestro bienestar general.

No es yoga: el ejercicio que tonifica los músculos y ayuda a aliviar dolores

Rating Cero

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

El posteo de Yankelevich a Romina Yan.

El desgarrador posteo de Gustavo Yankelevich para Romina Yan, en el día de su cumpleaños

El film utiliza tecnología de rejuvenecimiento digital para mostrar a los protagonistas en diferentes etapas de sus vidas.
play

Está en Netflix, fue nominada a 10 Oscar y la protagoniza Al Pacino

Esta miniserie es deal para ver en un fin de semana.
play

Está en Netflix y es una miniserie de 6 capítulos basada en hechos reales: una página oscura de EE.UU

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

últimas noticias

Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción.

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol, tras la sanción por los incidentes ante U de Chile

Hace 1 hora
Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Hace 1 hora
Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Hace 1 hora
Este es el truco para mejorar tu salsa de tomate.

Ni azúcar ni zanahoria: el ingrediente secreto que realza el sabor de la salsa y mejora la digestión

Hace 1 hora
Dónde queda este pueblo oculto cercano a Buenos Aires.

Escapadas: está a 150 kilómetros de Buenos Aires, es un bello destino y es ideal para estar tranquilo

Hace 1 hora