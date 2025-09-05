El tipo de yoga para adultos mayores ideal para fortalecer músculos, mejorar flexibilidad y ganar equilibrio

Este es el tipo de yoga ideal para los adultos mayores. Pexels

La actividad física es una parte fundamental en la rutina de las personas, y existen diferentes tipos de entrenamiento que sirven para mejorar el bienestar físico y mental. En esta línea, el yoga es una de las más practicadas a nivel mundial, ya que no asegura solo beneficios para el cuerpo, sino también un estado de relajación total. Y los adultos mayores pueden practicarlo.

Yoga en silla Freepik De acuerdo a la experta en yoga Xuan Lan, existe una rama del yoga que es ideal para los adultos mayores, ya que combina las técnicas tradicionales junto con ejercicios de fuerza, que permiten mantener el cuerpo activo. En este sentido, hay que seguir una serie de pasos para poder hacerlo de manera correcta.

Qué es el Hatha Yoga El Hatha Yoga es una práctica tradicional de yoga que combina posturas físicas (asanas), ejercicios de respiración (pranayama), llaves energéticas (bandhas), ejercicios respiratorios (pranayama) y ejercicios de purificación interna (shatkarmas). De esa forma, se utilizan técnicas físicas para tratar de preservar y canalizar la fuerza vital o energía.

Ejercicio, yoga, joven, adulto Freepik La palabra "Hatha" significa literalmente "fuerza". Por su parte, Xuan Lan explicó la forma en la que se debe llevar a cabo este ejercicio:

Comenzar despertando el cuerpo, normalmente con la postura del gato y la vaca, para mover la columna vertebral, soltar tensiones y entrar en la práctica con atención plena. Continuar el calentamiento con saludos al sol para preparar al cuerpo para las siguientes posturas de yoga. Luego proceder a realizar asanas más exigentes, como los guerreros, la postura del árbol (Vrikshasana) o alguna inversión, dependiendo del nivel de la clase. Proseguir con posturas sentadas para empezar el proceso de enfriamiento del cuerpo. Unos ejemplos podrían ser las flexiones hacia delante, como la postura de la pinza (paschimottanasana). Finalizar en savasana, la postura final de relajación.

Beneficios del Hatha Yoga para adultos mayores Según la especialista, el Hatha Yoga ofrece los siguientes beneficios, tanto para adultos mayores como para principiantes: Mejora de la condición física : con la práctica constante de estos ejercicios , se ganará mayor cantidad de masa muscular, al mismo tiempo que se incide favorablemente en la flexibilidad. Además, adultos mayores también obtendrán más resistencia.

: con la práctica constante de estos , se ganará mayor cantidad de masa muscular, al mismo tiempo que se incide favorablemente en la flexibilidad. Además, también obtendrán más resistencia. Mejora el equilibrio : este conjunto de asanas de yoga permite conseguir más control sobre el propio cuerpo, lo que incidirá notablemente en el equilibrio. Recordemos que durante la tercera edad la pérdida del mismo puede ocasionar caídas y posteriores quebraduras.

: este conjunto de de permite conseguir más control sobre el propio cuerpo, lo que incidirá notablemente en el equilibrio. Recordemos que durante la tercera edad la pérdida del mismo puede ocasionar caídas y posteriores quebraduras. Control de la ansiedad y el estrés : esta práctica de yoga también mejora el sistema nervioso, controlando la ansiedad y reduciendo el estrés, asegura la especialista. De esta forma, no solo se conseguirá un bienestar físico, sino también uno emocional.

: esta práctica de también mejora el sistema nervioso, controlando la ansiedad y reduciendo el estrés, asegura la especialista. De esta forma, no solo se conseguirá un bienestar físico, sino también uno emocional. Incremento de la función cerebral de forma inmediata: Xuan Lan explica que estas asanas de yoga mejoran las capacidades cognitivas, ya que “sales de la clase relajado pero a la vez más activo, más enfocado y con las ideas más claras”.