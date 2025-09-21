24 de septiembre de 2025 Inicio
El punto de encuentro para saborear café de especialidad, brunch sin horario, almuerzos, meriendas y cenas

Bilbo Café es una propuesta que combina espressos intensos y opciones originales, pastelería artesanal recién horneada y platos saludables, consolidándose como un lugar completo y versátil en Buenos Aires.

Con cuatro locales en la ciudad, Bilbo se ha convertido en mucho más que una cafetería: es un punto de encuentro para quienes disfrutan de un buen café, acompañado de propuestas gastronómicas frescas y cuidadas. Su ambiente moderno pero acogedor invita a quedarse, ya sea para trabajar, charlar con amigos o simplemente desconectarse un rato del ritmo acelerado de la vida urbana.

La riqueza de su carta los convierte en una oportunidad versátil para comer en la ciudad. Todo gira en torno a la calidad de sus productos artesanales: cafés de especialidad, pastelería casera y opciones saladas, pensadas para cualquier momento del día. Los brunchs, disponibles a toda hora, y las bebidas —que van de un espresso intenso a limonadas y cócteles sin alcohol— completan una experiencia equilibrada. Con alternativas vegetarianas y aptas para celíacos, Bilbo Café se destaca por adaptarse a distintas necesidades, manteniendo siempre la frescura de sus ingredientes y el sello de su culinaria.

Qué probar en Bilbo Café

Bilbo Café sorprende en su sección de pastelería con una oferta dulce que combina clásicos reinventados y opciones ligeras. Entre sus delicias se encuentran la torta Bruce, la Vasca y la ChocoBilbo, junto a carrot cake, banana split y un refrescante key lime pie. La bollería se completa con budines, scones de queso, croissants y medialunas de manteca, mientras que los amantes de lo libre de gluten o vegano pueden optar por alfajores sin TACC y de almendras, sin renunciar a la calidad ni al sabor.

En el terreno salado, la propuesta arranca con entradas pensadas para compartir, como las papas bravas con alioli y la original versión de hummus de cabutia con garbanzos fritos, dukkah de maní y pan pita. Los sándwiches especiales —desde la jugosa Bilbo Burger o el pulled pork hasta el hot pastrami— se sirven con papas fritas o chips de batata, y en paralelo los wraps (Caesar de pollo, Champi de champiñones y el nuevo Avocado) ofrecen frescura y practicidad. La quesadilla 4 quesos, con su mezcla de parmesano, mozzarella, azul y danbo, remata la sección con un acompañamiento de guacamole y crema ácida.

Para quienes buscan una experiencia completa, el menú incorpora platos principales como la mila con pasta, la tarta Champi y poke bowls en versiones teriyaki o veggie, junto a ensaladas Pumpkin, Marroquí, Caesar y Bilbo. El brunch, disponible a toda hora, despliega desde el clásico Bilbo Brunch hasta el Deli Brunch con bagels y copas de vino, y los croissants rellenos ofrecen alternativas dulces y saladas. La oferta líquida recorre limonadas, licuados y una barra extensa de cafés —incluyendo el novedoso Pistacchio Latte—, tés de hebras y cócteles sin alcohol, cerrando un ciclo de sabores para cualquier momento del día.

Dónde queda Bilbo Café

Bilbo Café cuenta con cuatro sucursales: Beláustegui 802, Villa Crespo; La Pampa 5501, Villa Urquiza; Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

Más información en Instagram: @bilbocafe

