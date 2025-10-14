14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio sencillo para reducir el riesgo cardiovascular: lo puede hacer cualquier persona

Este entrenamiento no requiere de equipamientos caros ni de gimnasio y ofrece múltiples beneficios si se incorpora en la rutina.

Por
Cuál es el ejercicio ideal para reducir el riesgo cardiovascular.

Cuál es el ejercicio ideal para reducir el riesgo cardiovascular.

Pexels

A partir de los 50 años, realizar actividad física regular se vuelve una herramienta clave para mantener la salud cardiovascular, mejorar la movilidad y fortalecer el bienestar general. Con el paso del tiempo, el organismo atraviesa cambios que afectan la fuerza muscular, por lo que incorporar ejercicios simples y seguros marca una diferencia significativa en la calidad de vida.

Parecía un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero los estudios revelaron una enfermedad inesperada.
Te puede interesar:

Pensó que era un broncoespasmo y el tratamiento iba a durar 15 días, pero su médica reveló algo inesperado

Sin embargo, muchas personas en esa etapa buscan opciones que no requieran de grandes esfuerzos, equipamiento o traslados a un gimnasio. En ese sentido, subir escaleras aparece como una de las formas más efectivas y accesibles de mantenerse activo.

Este movimiento cotidiano, que en general pasa inadvertido, ha sido destacado por múltiples investigaciones como una práctica con beneficios comprobados para la salud del corazón. Se trata de una actividad que combina trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular, sin necesidad de infraestructura ni tiempo extra.

subir escalera

El ejercicio consiste en subir al menos cinco tramos de escaleras al día, lo que equivale a unos 50 peldaños. Este breve esfuerzo activa el sistema cardiovascular, mejora la circulación y promueve la capacidad pulmonar. Además, al implicar el movimiento de grandes grupos musculares —como glúteos, cuádriceps y pantorrillas—, contribuye a preservar la masa muscular y la densidad ósea, dos aspectos esenciales a partir de la mediana edad.

Es fundamental incorporar el hábito en la rutina diaria, por lo cual se debe hacer de forma gradual. Los especialistas recomiendan empezar con algunos tramos al día, e ir aumentando la cantidad con el tiempo. Subir escaleras en la oficina, en casa o en la vía pública es suficiente para generar beneficios. La clave está en hacerlo con regularidad y mantener una postura adecuada, evitando el esfuerzo excesivo.

Beneficios de subir las escaleras

Subir escaleras no solo ayuda a fortalecer los músculos y mejorar la resistencia, sino que también reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Según los resultados del estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, quienes incorporan esta práctica de forma habitual presentan un 20% menos de probabilidades de padecer enfermedad cardiovascular aterosclerótica que aquellos que evitan esta actividad.

subir escalera 2

El beneficio no se limita al corazón. Este tipo de ejercicio también mejora la salud ósea y el equilibrio, ayuda a controlar el peso corporal, y contribuye a mantener estables los niveles de presión arterial y colesterol. Además, subir escaleras fortalece la musculatura de las piernas y el core, factores que mejoran la postura y previenen caídas en la edad adulta.

Asimismo, los especialistas subrayan que mantener el hábito a largo plazo es lo que realmente genera resultados. Incluso quienes realizan la llamada “prueba de los cuatro pisos” —subir unos 60 escalones en menos de un minuto— pueden evaluar su capacidad funcional y estimar el estado de su salud cardiovascular.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La dieta carnívora gana popularidad en redes, pero sus riesgos superan los beneficios.

Esto le pasa al cuerpo si sólo comés carne todos los días

El trasplante de órganos da otra posibilidad de vida.

La Ley Justina: el caso que cambió el impulso de la donación de órganos en Argentina

Argentina en alerta por fiebre amarilla: alarma ante la restricción de vacunas

Argentina en alerta por fiebre amarilla: alarma ante la restricción de vacunas

El festejo por sus 113 años reunió a varias generaciones de su familia.

Alcanzó los 113 años y reveló la clave fundamental para su longevidad: no es ni la comida ni el ejercicio

Este ejercicio es tan beneficioso para la salud cardiovascular como correr.

El ejercicio rápido y sencillo que equivale a correr media hora: solo necesitás 10 minutos

Consumir zanahorias puede ser beneficioso para la visión, pero también puede impactar en el sistema inmunológico.

Esto le pasa al cuerpo si comés zanahorias todos los días

Rating Cero

Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

Las redes sociales estallaron por la corta emisión de La Voz.

Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

últimas noticias

River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 21 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 52 minutos
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora
Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

Hace 1 hora