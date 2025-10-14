El ejercicio sencillo para reducir el riesgo cardiovascular: lo puede hacer cualquier persona

Este entrenamiento no requiere de equipamientos caros ni de gimnasio y ofrece múltiples beneficios si se incorpora en la rutina.

A partir de los 50 años, realizar actividad física regular se vuelve una herramienta clave para mantener la salud cardiovascular, mejorar la movilidad y fortalecer el bienestar general . Con el paso del tiempo, el organismo atraviesa cambios que afectan la fuerza muscular, por lo que incorporar ejercicios simples y seguros marca una diferencia significativa en la calidad de vida.

Sin embargo, muchas personas en esa etapa buscan opciones que no requieran de grandes esfuerzos, equipamiento o traslados a un gimnasio. En ese sentido, subir escaleras aparece como una de las formas más efectivas y accesibles de mantenerse activo.

Este movimiento cotidiano, que en general pasa inadvertido, ha sido destacado por múltiples investigaciones como una práctica con beneficios comprobados para la salud del corazón. Se trata de una actividad que combina trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular, sin necesidad de infraestructura ni tiempo extra.

El ejercicio consiste en subir al menos cinco tramos de escaleras al día , lo que equivale a unos 50 peldaños. Este breve esfuerzo activa el sistema cardiovascular, mejora la circulación y promueve la capacidad pulmonar. Además, al implicar el movimiento de grandes grupos musculares —como glúteos, cuádriceps y pantorrillas—, contribuye a preservar la masa muscular y la densidad ósea, dos aspectos esenciales a partir de la mediana edad.

Es fundamental incorporar el hábito en la rutina diaria, por lo cual se debe hacer de forma gradual. Los especialistas recomiendan empezar con algunos tramos al día, e ir aumentando la cantidad con el tiempo. Subir escaleras en la oficina, en casa o en la vía pública es suficiente para generar beneficios. La clave está en hacerlo con regularidad y mantener una postura adecuada, evitando el esfuerzo excesivo.

Beneficios de subir las escaleras

Subir escaleras no solo ayuda a fortalecer los músculos y mejorar la resistencia, sino que también reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Según los resultados del estudio publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, quienes incorporan esta práctica de forma habitual presentan un 20% menos de probabilidades de padecer enfermedad cardiovascular aterosclerótica que aquellos que evitan esta actividad.

El beneficio no se limita al corazón. Este tipo de ejercicio también mejora la salud ósea y el equilibrio, ayuda a controlar el peso corporal, y contribuye a mantener estables los niveles de presión arterial y colesterol. Además, subir escaleras fortalece la musculatura de las piernas y el core, factores que mejoran la postura y previenen caídas en la edad adulta.

Asimismo, los especialistas subrayan que mantener el hábito a largo plazo es lo que realmente genera resultados. Incluso quienes realizan la llamada “prueba de los cuatro pisos” —subir unos 60 escalones en menos de un minuto— pueden evaluar su capacidad funcional y estimar el estado de su salud cardiovascular.