16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El ejercicio rápido para hacer en casa y quemar grasa

Este simple entrenamiento no requiere de ningún equipamiento y ofrece múltiples beneficios para todo el cuerpo.

Por
De qué se trata este ejercicio simple y efectivo.

De qué se trata este ejercicio simple y efectivo.

Mantener una rutina de ejercicio es clave para activar el metabolismo y quemar grasa, uno de los objetivos más comunes entre quienes buscan mejorar su estado físico. Además de favorecer la pérdida de peso, la actividad física regular ayuda a fortalecer músculos, mejorar la postura y reducir el estrés.

Las harinas refinadas están en muchos productos de panadería.
Te puede interesar:

Esto le pasa al cuerpo si no comés harina refinada durante un mes

Entre los ejercicios más recomendados para lograr resultados visibles sin necesidad de equipos o gimnasio, se destacan las sombras de boxeo, una práctica simple, intensa y accesible para cualquier nivel de entrenamiento. Este movimiento combina trabajo aeróbico y coordinación, ideal para activar todo el cuerpo en pocos minutos.

Lo mejor de este ejercicio es que puede hacerse en casa, sin equipamiento y con un espacio reducido. Solo se necesita concentración, energía y buena técnica para que la rutina sea efectiva. En pocos minutos, las sombras de boxeo permiten quemar calorías, mejorar la resistencia y aumentar la fuerza general.

sombra boxeo

Beneficios de hacer sombras de boxeo

En sesiones de entre 10 y 15 minutos, las sombras de boxeo pueden integrarse fácilmente a cualquier rutina diaria, convirtiéndose en una alternativa eficaz para quienes buscan quemar grasa rápidamente sin salir de casa. Para practicarlo correctamente, basta con colocarse en posición de guardia, mantener los puños a la altura del mentón y simular golpes al aire mientras se esquiva y se avanza. A continuación, sus beneficios:

  • Quema rápida de calorías: al simular golpes, desplazamientos y esquivas, el cuerpo mantiene un ritmo constante que eleva la frecuencia cardíaca, ideal para quemar grasa en sesiones cortas.
  • Fortalece brazos, piernas y abdomen: al involucrar distintos grupos musculares, mejora la fuerza y la tonicidad general. Los movimientos de rotación activan especialmente el core, ayudando a definir la zona media.
  • Mejora la coordinación y los reflejos: la alternancia de golpes y desplazamientos requiere atención y precisión, lo que favorece la agilidad mental y física.
sombra boxeo 2
  • Aumenta la resistencia cardiovascular: su intensidad moderada a alta mejora la capacidad pulmonar y el rendimiento aeróbico con el tiempo.
  • Reduce el estrés: al ser un ejercicio rítmico y dinámico, ayuda a liberar tensiones y mejora el estado de ánimo, funcionando como una forma efectiva de descarga emocional.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde Emergencias resaltaron que el primer eslabón de la cadena de supervivencia es la acción ciudadana.

Día Mundial de la RCP: la habilidad que puede salvar hasta 50.000 vidas cada año en Argentina

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Sostiene que la clave está en mantenerse ocupado, comer bien y no perder el contacto con lo que hacer.

Tiene más de 100 años y sigue administrando dos granjas con múltiples actividades: cuál es su clave para la longevidad

Trabajadores del Garrahan marcharán a Olivos para exigir la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica

Trabajadores del Garrahan marcharán a Olivos para exigir la aplicación de las leyes de emergencia pediátrica

Conocé este caso que sorprende a todos los especialistas en salud.

Creyó que iba a ser mamá pero el diagnóstico médico reveló algo impensado: qué fue

Hacer estos ejercicios tres veces a la semana alcanza para ver resultados.

El ejercicio de 36 segundos para que crezcan tus músculos: corto y efectivo

Rating Cero

La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Los nuevos documentales siniestros que están en Netflix.
play

Esta historia de un famoso asesino en serie llegó a Netflix y está contada por su hija: tiene a todos sorprendidos

Maxi López desafió a Wanda Nara.

El picante cruce de Maxi López con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "En una época le gustaba"

La película también generó admiración por sus similitudes con la desaparición sin resolver de Amy Bradley.
play

Dura solo una hora y media, está en Netflix y es una película que te va a volar la cabeza

Llega el final de Stranger Things.

Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things

De Niro se sorprendió por la transformación de un colega.

La impresionante transformación física de un actor que más sorprendió a Robert De Niro

últimas noticias

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

Hace 10 minutos
play
Agustina Peñalva denunció a Walter Graziano.

Quién es Walter Graziano, el economista que Agustina Peñalva denunció por acoso

Hace 13 minutos
Las pruebas de ADN fueron clave.

Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Hace 23 minutos
La Luna en Leo enciende el fuego interior.

Luna en Leo de hoy: ¿cuáles son los signos más empoderados y valientes?

Hace 27 minutos
La serie que se viene.

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

Hace 30 minutos