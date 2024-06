El bodegón barato de Buenos Aires que fue destacado por The New York Times

Este restaurante ubicado en Buenos Aires recibió elogios del diario New York Times y es un establecimiento clásico en el barrio porteño de Chacarita.

El reconocimiento de The New York Times aumentó notablemente la relevancia de este bodegón en Buenos Aires. El periodista Seth Kugel, quien escribió la reseña, exploró varios lugares emblemáticos de la ciudad, pero fue este restaurante poco conocido el que lo conquistó.

Este lugar se encuentra en la esquina de Federico Lacroze y Triunvirato, a metros del Cementerio de Chacarita, y tiene una historia rica y carnes que son simplemente deliciosas. Seth Kugel, corresponsal de The New York Times, probó la tapa de asado al horno, cocinada durante cuatro horas y servida con papas fritas, y no pudo resistirse a su encanto.

Colonia 10 de Julio Conocido como Colonia 10 de Julio, se trata de un auténtico restaurante porteño al que querrás volver una y otra vez. Colonia 10 de Julio

Dónde queda Colonia 10 de julio

El Bodegón Colonia 10 de Julio se encuentra en la calle Federico Lacroze 4093, en el barrio de Chacarita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abre de lunes a viernes de 11:30 a 23:00, y los sábados de 11:30 a 24:00. Permanece cerrado los domingos.

Qué puedo pedir en Colonia 10 de julio

Ubicado en el corazón de Chacarita, el Bodegón Colonia 10 de Julio invita a sumergirse en la auténtica tradición gastronómica porteña. Su amplio y diverso menú ofrece un recorrido por los clásicos sabores argentinos, deleitando a comensales de todas las edades y gustos.

Ademes ofrece opciones clásicas como empanadas a cuchillo, las jugosas de jamón y queso, o las sabrosas de roquefort y nuez. Pero uno de sus sabores más pedidos son los de la bondiola con cebolla caramelizada, una verdadera explosión de sabor.

Si se prefieren opciones frescas y ligeras, el bodegón ofrece una variedad de ensaladas, como la clásica mixta, la ensalada de tomate y mozzarella con pesto, o la ensalada caprese con burrata. También se puede optar por un rico escabeche de pollo o unas deliciosas berenjenas a la parrilla.

Además de su exquisita comida, el Bodegón Colonia 10 de Julio brinda un ambiente cálido y familiar, donde se disfrutara de una experiencia gastronómica única. Su atención cordial y su servicio atento harán sentir a sus comensales como en casa.

Cómo llegar a Colonia 10 de julio

Para llegar al Bodegón Colonia 10 de Julio desde Constitución utilizando el transporte público, se requieren aproximadamente 33 minutos y la distancia es de 6 millas. Se debe tomar la línea 12b y hacer una combinación con el subte B, luego bajar en la estación Lacroze y caminar dos cuadras.