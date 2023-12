En una nueva recomendación, se dará a conocer el batido mágico que llenará de vitaminas el organismo gracias a todas las propiedades de sus ingredientes. Además, los nutricionistas lo recomiendan para las épocas con altas temperaturas.

licuado verde Según los especialistas en nutrición, consumir estos licuados te ayudará a cuidar tu salud mental y física. Getty

Cómo hacer el batido vitamínico perfecto para el verano

Es cierto que cada uno de los elementos por sí mismo, como el limón, la zanahoria, el apio, manzana verde y el limón poseen propiedades nutricionales beneficiosas. La combinación de estos ingredientes en un jugo temprano en el día puede proporcionar nutrientes esenciales para el óptimo desarrollo del cuerpo.

Es importante destacar que, aunque no hay evidencia científica que respalde la idea de que los jugos son más saludables que consumir la fruta o verdura entera, pueden ser una opción conveniente para aquellos que no disfrutan de comer estos alimentos en su forma original. Los jugos ofrecen una manera fácil y agradable de incluir nutrientes en la dieta y pueden ser una forma sabrosa de explorar alimentos que normalmente no se consumirían.

Ingredientes

Zanahoria

Apio

Manzana verde

Limón

Preparación

La preparación de esta infusión frutal es bastante sencilla, pero es importante recordar que antes de realizar estos pasos, es necesario lavar bien las manos con las que se van a manipular los alimentos e ingredientes. Además, se sugiere agregar hielo para disfrutar de un licuado delicioso y refrescante, especialmente en días con temperaturas elevadas.

Los nutricionistas suelen destacar que las cáscaras de las frutas pueden ser una fuente valiosa de nutrientes y fibra, y en muchos casos, se recomienda consumirlas. Por ende, no es necesario pelarlas y sólo queda ponerlos en la licuadora, mixearlos y consumirlos.