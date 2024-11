Día del Vino Argentino: los mejores planes y promociones para celebrarlo

ALDO'S RESTAURANTE VINOTECA (1).jpg

La propuesta: para celebrar la bebida nacional, en modalidad take away, ofrecen botellas para llevar a precio de vinoteca. Los vinos se visualizan en la carta y se adquieren con un 40% off con respecto al precio de consumo en el salón. Además, Aldo's cuenta con una tienda virtual con entregas a todo el país y beneficios especiales, por ejemplo, hasta 30% de descuento en botellas seleccionadas, incluídas Antropo Clarete, Tutu Malbec Calcáreo Mix, Matías Riccitelli Old Vines Torrontés, Solito Va Semillón, Tigerstone Garnacha, Casarena Rose Armonía de Tintas y Finca Los Dragones Tinto de Corte, entre otros, también winesets de vinos con 15% y 20% de descuento. También está la posibilidad de que el cliente arme su propia box con un 15% off en cajas de cuatro botellas y 20% de descuento en seis botellas. Para conocer más del vino argentino, la invitación es a unirse al Club Aldo’s, una membresía que incluye envío de la selección de vinos del mes y descuentos en degustaciones y en los restaurantes del grupo Aldo’s, entre otros beneficios.

Dónde: Arévalo 2032, Palermo, CABA.

EL RETORNO

La parrilla y restaurante El Retorno, con más de treinta años de trayectoria en el barrio de Villa Adelina, es reconocida por innovar e invitar a sus comensales a probar cosas nuevas y modernas que se equilibran a la perfección con los aires de hogar y barrio que la caracterizan. Más allá de la propuesta gastronómica, cuentan con una oferta de vinos que incluye más de 24 etiquetas y, como ya es costumbre, ofrecen propuestas para celebrar la bebida nacional por excelencia.

El Retorno 3.jpg

La propuesta: Para el Día del Vino Argentino, que se celebra el domingo, ofrecen un menú de tres pasos con degustación de tres copas de vino de la bodega Catena Zapata. Esta propuesta comienza con una entrada de bruschetta de jamón crudo, pasta de queso azul y ruculeta en pan de focaccia, sigue con plato principal de roll de pechuga rellena apanada con semillas ahumadas y risotto de puerro, y termina con su ya clásico flan con toffee de postre. Quienes deseen pedir a la carta, pueden optar por alguno de los platos de su amplia y variada oferta, que cuenta con achuras de primera calidad, varios tipos de milanesas y pastas caseras, que se pueden acompañar con su variedad de vinos tintos, blancos y dulces.

Dónde: Avenida de Mayo 329, Villa Adelina.

MAGO

La parrilla de mercado Mago pone en valor los clásicos sabores de la gastronomía argentina, con platos elaborados a partir de ingredientes de temporada y cambiando su menú en cada estación. Cuenta, además, con una exclusiva carta de vinos, diseñada y renovada cada cuatro o cinco meses por la reconocida sommelier Marcela Rienzo, que invita a probar cepas de todas las regiones vitivinícolas del país.

Mago vino 2.png

La propuesta: El próximo 24 de noviembre, en ocasión del Día del Vino Argentino, ofrecerán su variedad de vinos pero en copa, con el fin de que los comensales prueben y disfruten varietales de todo el país, y descubran tesoros escondidos y etiquetas de bodegas famosas, que podrán maridar con su menú de primavera. Entre otras opciones, el menú incluye vitel toné de ojo de bife a la parrilla, con alcaparras y láminas de papas fritas, T bone para compartir o raviolones Girasol, preparados con masa de pura yema y relleno de burrata, ricota y verduras ahumadas, que salen con salsa de manteca, arvejas, espárragos y tomates frescos, con avellanas tostadas.

Dónde: Monroe y Montañeses, Belgrano.

BLOSSOM

Blossom ofrece una propuesta gastronómica que combina desayunos, almuerzos, meriendas y cenas elaboradas con materias primas de calidad y técnicas artesanales. Sus cinco locales, ubicados en diversas ciudades de zona norte y oeste, dispone de amplios espacios iluminados por ventanales, patios al aire libre y detalles como hornos de barro y una cálida y sofisticada decoración. Además, cuentan con Kid's Club en Castelar, Olivos, Martínez y San Isidro.

Blossom Vinos 1.jpg

La propuesta: Para festejar el Día del Vino Argentin, Blossom ofrece 2x1 en pastas artesanales y una copa de vino seleccionada. En las sedes de San Fernando y Castelar, pueden ser ñoquis de papa, tagliatelle al huevo, ravioles de calabaza o sorrentinos de jamón y queso. En San Fernando el maridaje será con Sombrero Malbec o Zorro Salvaje Cabernet y, en Castelar, con Familia Gascón Malbec, disponible por copa o botella.

Dónde: Edison 10, Martínez; Av. Maipú 2501, Olivos; Av. del Libertador 16246, San Isidro; Constitución 1002, San Fernando; Carlos Casares 961, Castelar.

CASA SEIS

Ubicado en Chacarita, Casa Seis es un wine bar que combina una destacada selección de vinos nacionales con tapas de autor, creando así un balance exacto entre etiquetas y gastronomía. Bajo la curaduría de la sommelier Florencia Turdera, ofrecen opciones novedosas en un ambiente íntimo y cuidadosamente diseñado, inspirado en las barras de tapas madrileñas. Detrás del proyecto está Fidel Pérez Ochoa, quien materializó su sueño de fusionar en este espacio su pasión por el vino y la gastronomía.

Casa Seis -vinos por copa (2).JPG

La propuesta: El 24 de noviembre, Casa Seis propone celebrar el Día del Vino Argentino con una degustación de cinco etiquetas cuidadosamente seleccionadas. La experiencia comienza con un Entrometido Naranjo, un blend de Torrontés y Ugni Blanc; continúa con un Mendel Semillón y luego un 35.Cinco, una Criolla Rosada. La cuarta copa es un Fileni Martín Pinot Noir y finaliza con Ekeko, un blend de Malbec y Merlot. El costo es de $13 500 por persona, con reservas anticipadas a través de mensaje privado en Instagram.

Dónde: Guevara 495, Chacarita.

SUSHICLUB

Desde hace más de dos décadas, SushiClub es referente en cocina de tendencia asiática y sushi fusión. La propuesta premium de la marca internacional se distingue por sus originales rolls, a base de salmón, pesca blanca, frutos de mar e ingredientes exóticos, y por sus propuestas de maridajes, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa. En la actualidad, enfocado en incluir comensales y nuevos sabores, viene incorporando líneas vegetarianas y veganas y sigue desarrollando novedades.

SushiClub 2.jpg

La propuesta: El sábado 23 y el domingo 24 de noviembre, por el Día del Vino Argentino, se ofrecerán en precio promocional los combinados SushiClub y Roll&Roll de 30 y 45 piezas más una botella de vino Mirador Moscatel. El beneficio es acumulable con Galicia Éminent y aplicable a deli&take y restó.

Dónde: Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país.

Vinos recomendados

Cada 24 de noviembre, el vino argentino se viste de gala para celebrar su día, una fecha que enaltece su lugar como Bebida Nacional y su rol esencial en nuestra cultura y tradición.

Este 2024, tres grandes protagonistas del mundo vitivinícola invitan a alzar las copas y brindar con sus etiquetas: Bodega Sottano, Bodega Colosso y Bodega Sin Reglas.

Con el sello de calidad que caracteriza a los vinos argentinos, estas bodegas ofrecen opciones únicas para disfrutar en este día especial. Desde tintos intensos hasta rosados elegantes, cada copa es una invitación a sumergirse en los aromas y sabores que posicionan a nuestro país como referente mundial en la producción vitivinícola.

A continuación, algunas recomendaciones para festejar:

Bodega Sin Reglas: Purgatorio IV Cofermentado

Purgatorio IV es un vino rosado cofermentado de Malbec, Cabernet Franc y Petit Verdot, elaborado con racimos enteros y fermentado en fudres de 3.000 litros. Proveniente de los suelos franco arcillosos de El Peral, Tupungato, destaca por su frescura y delicada mineralidad.

vino

De color rosado pálido con reflejos salmonados, ofrece aromas de frutas rojas, flores y hierbas frescas. En boca, su sabor equilibrado y persistente combina notas frutales intensas con una textura sedosa y un toque mineral. Un vino que refleja la elegancia de su origen.

Bodega Sottano: Barrabas Cofermentado

Barrabas Cofermentado combina 70% Cabernet Franc de Altamira y 30% Malbec de Gualtallary. Elaborado en huevos de cemento y ánforas de barro, incluye cofermentación, maceración de 25 días y crianza de 12 meses en los mismos recipientes, sin clarificar ni filtrar.

vino

De color rubí brillante, ofrece aromas de frutas rojas, pimienta, menta y tomillo, con un paladar elegante, taninos sedosos y un final largo y aterciopelado.

Bodega Colosso: La Bestia

Es un vino poderoso y fascinante, resultado de más de 48 meses de cuidado y dedicación. Este Cabernet Sauvignon, 100% puro, se caracteriza por su autenticidad y carácter salvaje. Su elaboración incluye cosecha manual, maceración fría, fermentación en barricas de roble francés y 24 meses de crianza en barrica.

vino

Presenta un color rojo rubí intenso y brillante, con aromas de eucalipto, manzana roja, tabaco y chocolate. En boca, es amplio y elegante, con taninos sedosos y un final largo e intenso. Es un gran exponente de la región de Altamira, con suelos francos pedregosos y calcáreos.