Cuánto dinero necesitas en Latinoamérica y en Estados Unidos para ser feliz según Harvard

Estos resultados fueron posibles luego de analizar de manera ininterrumpida a más de 700 personas desde 1938 con el objetivo de evaluar el estado físico, mental y emocional de los participantes. A cada uno de ellos se le hicieron una serie de preguntas cualitativas, así como cientos de mediciones cuantitativas que incluían escáneres cerebrales y análisis de sangre.

La felicidad según Harvard: cuánto dinero necesitas en Latinoamérica y en Estados Unidos

El estudio sobre Desarrollo Adulto de Harvard asegura que la felicidad se enmarca en dos categorías: la hedónica, que está definida en términos de logro del placer y evitación del dolor, y la eudemónica, la cual está relacionada con hallar sentido a la vida.

Por otro lado, los resultados también sostienen que las personas asocian la felicidad con tres factores específicos: salud, dinero y amor. De esta manera, la primera conclusión es que quienes nacen en la pobreza tienen, en cierto modo, una desventaja en su camino a la felicidad, pero no significa que sea imposible. Al mismo tiempo, expone que la riqueza no es sinónimo de felicidad.

El estudio concluye que el dinero que una persona necesita para ser feliz es el equivalente al mínimo necesario para lograr tener estabilidad económica. Es decir, una cifra que le permita pagar un techo, ropa qué vestir, alimentación y la manutención de una familia estable y con bienestar.

En conclusión, en Estados Unidos, el estudio arrojó que se necesitan 72 mil dólares al año, y en a Latinoamérica, el ingreso debería ser de 35 mil dólares anuales.

Lo que sugiere el estudio es que la felicidad, más allá de depender de una cifra de dinero específica, está directamente ligada a la buena relación que se tiene con las personas cercanas y con uno mismo. Los investigadores no desconocen que el factor económico tiene influencia y que puede llegar a brindar seguridad y bienestar. Pero, no es la clave de la felicidad y fue el propio Schulz, uno de los responsables del estudio, que lo explicó: “El dinero no puede comprarnos la felicidad, pero es una herramienta que puede darnos seguridad y una sensación de control sobre la vida”.