Cuáles son los suplementos que mejoran la longevidad según una experta en inmunología

Una especialista explicó qué nutrientes prioriza para cuidar defensas y energía. El enfoque se apoya en evidencia científica y hábitos que se mantienen.

Una especialista compartió cuáles son los suplementos que considera más útiles para preservar energía

Una especialista compartió cuáles son los suplementos que considera más útiles para preservar energía, defensas y equilibrio general.

  • Una inmunóloga con más de 20 años de experiencia explicó qué suplementos prioriza para favorecer un envejecimiento saludable.
  • La selección se basa en evidencia científica y en la corrección de déficits frecuentes asociados a la edad y al estilo de vida moderno.
  • El enfoque pone el acento en energía, defensas, función celular y bienestar general, sin desplazar hábitos clave.
  • La especialista remarca que los suplementos acompañan, pero no reemplazan, una alimentación equilibrada, buen descanso y manejo del estrés.

La búsqueda de una vida más larga y con mejor calidad impulsó el interés por estrategias que ayuden a sostener la salud con el paso de los años. En ese marco, la suplementación aparece como una herramienta posible cuando existe respaldo científico y una necesidad concreta.

Distintos estudios vienen señalando que ciertas carencias nutricionales se vuelven más frecuentes con la edad, el estrés cotidiano y los cambios en la alimentación. Frente a este escenario, algunos profesionales recomiendan apoyos específicos para acompañar el funcionamiento del organismo.

Desde su experiencia en inmunología, la Dra. Jenna Macciochi compartió cuáles son los suplementos que considera más útiles para preservar energía, defensas y equilibrio general, siempre dentro de un esquema integral de cuidado personal.

Qué suplementos mejoran la longevidad según una experta

La Dra. Jenna Macciochi, experta en inmunología, comparte su rutina diaria de nueve suplementos seleccionados basándose en la evidencia científica para promover la longevidad y la salud en la edad adulta. Entre los más destacados se encuentran la vitamina D3 y K2, especialmente durante el invierno. La D3 es crucial para la salud ósea y dental, mientras que la K2 facilita la correcta absorción del calcio, fortaleciendo también el sistema inmune. Según la Dra. Macciochi, la deficiencia de vitamina D es común en los meses fríos, lo que puede aumentar las infecciones respiratorias.

Otro suplemento clave en su régimen es el magnesio, esencial para la producción de energía, y para el buen funcionamiento muscular y nervioso. La inmunóloga señala que, a pesar de una dieta equilibrada, muchas personas no alcanzan los niveles recomendados debido al estrés y la falta de magnesio en el suelo. Ella se inclina por formas como el malato, taurato y glicinato de magnesio, que son mejor toleradas, y los toma por la noche para mejorar el descanso.

Los ácidos grasos omega-3 y omega-7 también forman parte de su estrategia. El omega-3 es conocido por sus beneficios cardiovasculares y cerebrales, mientras que el omega-7 favorece la salud de la piel y las mucosas, especialmente a medida que se envejece. Además, la Dra. Macciochi incluye creatina y taurina para mantener altos niveles de energía y mejorar la recuperación física, especialmente útil durante la mediana edad.

Por último, la Dra. Macciochi recomienda el colágeno para mejorar la recuperación postejercicio y mantener la flexibilidad articular y la salud de la piel, así como probióticos y postbióticos para fortalecer la barrera intestinal y mejorar la digestión. A su vez, incorpora ergotioneína, coenzima Q10, espermidina, quercetina y fisetina en su rutina diaria para combatir el envejecimiento celular, proteger la salud cerebral y reducir la inflamación, completando así una estrategia integral basada en la ciencia para promover la longevidad y el bienestar.

