La sugerente imagen de la China Suárez que despertó rumores de embarazo

La actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró una actitud muy amorosa de su perro que generó teorías sobre la posible llegada de un bebé a la familia.

En sus primeras semanas ya instalada en Turquía con Mauro Icarid, la actriz Eugenia China Suárez publicó en su cuenta de Instagram una foto con su perro que despertó rumores de embarazo. ¿Por qué? La pata del perro está sobre su panza y las redes sociales estallaron.

En la imagen se puede ver un perro bulldog francés quien apoyó su mano sobre la panza, justo sobre un buzo que tenía un aplique de león. Si bien, la imagen parece simplemente mostrar el cariño del animal para con su dueña, se especuló sobre un posible embarazo.

China

“Está a la altura del corazón y la patita del perro señala al león”, “La imaginación vuela, aunque de haber sido el caso me parecía una manera tierna y original de dar una noticia así”, “¿Nunca la van a dejar en paz?”, “La panza queda más abajo, chicos”, indicaron algunos comentarios.

Sin embargo, tiempo atrás la exprotagonista de Casi Ángeles, había desmentido rumores cuando una foto en bikini generó el mismo rumor.

Esto se da, en medio del regreso de Rufina Cabré y sus hermanos a Argentina luego de que se haya confirmado que todos iban a empezar el colegio en Turquía, pero parecen haber sido solo vacaciones para los niños.

La China Suárez tomará 14 vuelos entre Argentina y Turquía hasta fin de año

La actriz y modelo China Suárez deberá tomar por lo menos 14 vuelos entre Argentina y Turquía hasta el fin de 2025 por una increíble razón, la cual está directamente vinculada a los hijos que tuvo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, respectivamente.

Durante una nueva emisión del programa televisivo Mujeres Argentinas, la panelista Virginia Gallardo fue quien se encargó de revelar esta sorpresiva noticia. "Los chicos se van a quedar en la Argentina con su papá y la China viajará dos veces por mes para estar con ellos", comenzó por expresar haciendo énfasis en que Vicuña no dejó que Amancio y Magnolia se vayan a vivir a Turquía.

Con respecto a la duración de estos trayectos, agregó: "Esto sería al menos hasta que terminen las clases". De esta manera, al tener en cuenta que el colegio argentino suele concluir a fines de noviembre, el cálculo da un total aproximado de 14 vuelos entre la primera quincena de agosto y esa fecha.

China Suárez look

Lo cierto es que también podría tratarse del arreglo con Nicolás Cabré para que no pierda el contacto con su hija Rufina, ya que si ella viniera junto con la China Suárez, no habría razón posible que justifique un alejamiento. Ahora solo resta esperar para ver cómo sigue todo con la familia ensamblada de Mauro Icardi y Wanda Nara.

