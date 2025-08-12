IR A
IR A

Tensión en La Voz Argentina 2025: Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo

Las artistas batallaron para quedarse con un aspirante del team de Soledad, pero el joven eligió a un solo equipo. ¿Qué pasó?

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.

Lali Espósito y Juliana Gattas se pelearon en vivo.

Redes sociales

La Voz Argentina 2025 empezó con la etapa de los Knockouts y los equipos tienen que seguir eliminando participantes, pero los rivales también pueden robar como en la etapa anterior. Por ese motivo, Lali y Juliana Gattas batallaron por un aspirante que dejó ir Soledad y se generó un tenso momento.

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
Te puede interesar:

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

Sucede que Milagros Amud y Joaquín Martínez cantaron dos canciones diferentes y la Sole junto con el Chaqueño Palavecino eligieron a la primera, Mili, y avanzó a la siguiente ronda. Mientras que, el joven neuquino, quien brilló con Corazón Americano de Jorge Rojas y Miguel Nogales, quedó eliminado.

Embed - Joaquín Martínez vs. Milagros Amud - Team Soledad - Knockouts - La Voz Argentina 2025

Se despidió de la gente y del jurado, saludó a todos y, cuando menos lo esperaba, Miranda! se lo robó. Todo fue emocionante e incluso el dúo lo abrazo, pero segundos más tarde, Lali pidió robar también. De esta manera, Joaquín debía elegir con qué grupo quería seguir.

Pero, Juliana Gattas y Lali tuvieron una pelea aparte y comenzaron a tironearse a modo broma. Divirtieron al público y a los televidentes, ya que el rating se mantuvo como lo más visto del día. "Salí, nena", indicó la integrante de Miranda! y Lali respondió: "Vos me copiaste el look". Todo terminó en buenos términos y se dispusieron a esperar la respuesta.

El joven comenzó a caminar para pensar con qué equipo quedarse, luego de confesar que era fanático de Salvapantallas, el dueto que integraba Zoe Gotusso, quien actualmente es la co-coach de Lali, lo que parecía que iba a influir en la decisión. Pero sorprendió y se quedó con Miranda!

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

Los participantes de La Voz Argentina 2025 batallan para poder quedar en la siguiente fase del programa y el jurado debe decidir. Lali Espósito dejó afuera a uno de los aspirantes de su equipo, pero le pidió un favor a Luck Ra y él se lo concedió. ¿Qué fue lo que pasó?

Lucio Casella y Francisco Kakush González interpretaron Yesterday de The Beatles en la batalla y cautivaron al jurado, quienes le dieron buenas devoluciones a los dos, lo que hizo difícil la decisión de su coach, Lali.

Embed

Finalmente, eligió a Lucio y dejó afuera Kakush, quien indicó: “Pensé un montón de veces que tanto me podía enojar sin razón si llegaba a perder… Y la verdad es que no estoy tan enojado”. Y agregó: “La otra vez di el 10 por ciento, hoy di el 20. Si alguno tiene ganas de robarme, le doy el 50”.

Luego de decir eso, lo despidieron y se fue por el costado. Después, Lali le pidió a Luck Ra: “Facundo, dale, robalo”. A lo que él respondió apretando el botón y no solo la gente, sino también el público.

“Estoy muy orgulloso de que para el próximo programa des el 50%. Vamos arriba. Seguimos así”, indicó el cordobés. Nico Occhiato bromeó: “Nunca vi a alguien irse tan lento del estudio”. De este modo, Luck Ra ya llenó su equipo y no tiene posibilidad de robar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Voz Argentina no se emitirá el jueves porque Telefe pasará Copa Libertadores.

Telefe confirmó que levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó.

Escándalo en La Voz Argentina: Lali Espósito disparó contra tres participantes y las eliminó

La Sole se refirió a la polémica con un familiar de La Voz Argentina.

La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar

¿Qué artistas se sumarán al jurado?
play

La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

Nico Occhiato se robó un participante.
play

Inesperado momento en La Voz Argentina: Nico Occhiato le robó un participante a Lali Espósito

Polémica en La Voz Argentina 2025 con Lali Espósito.
play

Fuerte polémica en La Voz Argentina 2025 con Lali Espósito: tuvo que intervenir la producción

últimas noticias

play

La odisea de conseguir trabajo: cientos de jóvenes buscan su primer empleo

Hace 7 minutos
Las ampollas extraviadas de un lote de fentanilo contaminado. 

Fentanilo contaminado: localizaron las 232 ampollas extraviadas de un lote

Hace 25 minutos
La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

La paradoja de la democracia en Argentina: se valora mientras gobierne el candidato preferido

Hace 34 minutos
En junio de 2024, Milei y Noboa coincidieron en la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele en El Salvador.

Milei recibirá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Hace 43 minutos
“Fue una pena, la verdad. Muy triste. A todas nos tomó por sorpresa”, confesaron las actrices al respecto.

El sueño que "Locomotora" Oliveras no llegó a concretar: la revelación del elenco de En el barro

Hace 49 minutos