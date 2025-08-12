Las artistas batallaron para quedarse con un aspirante del team de Soledad, pero el joven eligió a un solo equipo. ¿Qué pasó?

La Voz Argentina 2025 empezó con la etapa de los Knockouts y los equipos tienen que seguir eliminando participantes, pero los rivales también pueden robar como en la etapa anterior. Por ese motivo, Lali y Juliana Gattas batallaron por un aspirante que dejó ir Soledad y se generó un tenso momento.

Sucede que Milagros Amud y Joaquín Martínez cantaron dos canciones diferentes y la Sole junto con el Chaqueño Palavecino eligieron a la primera, Mili, y avanzó a la siguiente ronda. Mientras que, el joven neuquino, quien brilló con Corazón Americano de Jorge Rojas y Miguel Nogales, quedó eliminado.

Se despidió de la gente y del jurado, saludó a todos y, cuando menos lo esperaba, Miranda! se lo robó. Todo fue emocionante e incluso el dúo lo abrazo, pero segundos más tarde, Lali pidió robar también. De esta manera, Joaquín debía elegir con qué grupo quería seguir.

Pero, Juliana Gattas y Lali tuvieron una pelea aparte y comenzaron a tironearse a modo broma. Divirtieron al público y a los televidentes, ya que el rating se mantuvo como lo más visto del día. "Salí, nena", indicó la integrante de Miranda! y Lali respondió: "Vos me copiaste el look". Todo terminó en buenos términos y se dispusieron a esperar la respuesta.

El joven comenzó a caminar para pensar con qué equipo quedarse, luego de confesar que era fanático de Salvapantallas, el dueto que integraba Zoe Gotusso, quien actualmente es la co-coach de Lali, lo que parecía que iba a influir en la decisión. Pero sorprendió y se quedó con Miranda!

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

Los participantes de La Voz Argentina 2025 batallan para poder quedar en la siguiente fase del programa y el jurado debe decidir. Lali Espósito dejó afuera a uno de los aspirantes de su equipo, pero le pidió un favor a Luck Ra y él se lo concedió. ¿Qué fue lo que pasó?

Lucio Casella y Francisco Kakush González interpretaron Yesterday de The Beatles en la batalla y cautivaron al jurado, quienes le dieron buenas devoluciones a los dos, lo que hizo difícil la decisión de su coach, Lali.

Embed

Finalmente, eligió a Lucio y dejó afuera Kakush, quien indicó: “Pensé un montón de veces que tanto me podía enojar sin razón si llegaba a perder… Y la verdad es que no estoy tan enojado”. Y agregó: “La otra vez di el 10 por ciento, hoy di el 20. Si alguno tiene ganas de robarme, le doy el 50”.

Luego de decir eso, lo despidieron y se fue por el costado. Después, Lali le pidió a Luck Ra: “Facundo, dale, robalo”. A lo que él respondió apretando el botón y no solo la gente, sino también el público.

“Estoy muy orgulloso de que para el próximo programa des el 50%. Vamos arriba. Seguimos así”, indicó el cordobés. Nico Occhiato bromeó: “Nunca vi a alguien irse tan lento del estudio”. De este modo, Luck Ra ya llenó su equipo y no tiene posibilidad de robar.