Cuál es más saludable: el vino tinto o el vino blanco

Por otro lado, existen diferencias entre uno y el otro. Ellas son:

Vino tinto : Se elabora con la fermentación de uvas con la piel, las semillas y el raspón, la cual toma alrededor de 6 días hasta varias semanas en producir alcohol. La piel de la uva es la que da su color a la bebida.

: Se elabora con la fermentación de uvas con la piel, las semillas y el raspón, la cual toma alrededor de 6 días hasta varias semanas en producir alcohol. La piel de la uva es la que da su color a la bebida. Vino blanco: se produce con uvas blancas o sin piel con un proceso similar al tinto.

Qué es mejor para la salud: el vino tinto o blanco

El sitio especializado de Healthline, tanto el vino blanco como el vino tinto mantienen valores nutricionales similares, sin embargo, este último presenta una serie de ventajas sobre el primero porque la piel de la uva aporta compuestos vegetales beneficiosos para el cuerpo humano. En el caso del blanco, todos esos componentes los pierde debido al proceso.

De acuerdo al sitio mencionado, algunos de los beneficios que podría tener beber una copa de vino tinto, son los siguientes:

Puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Aumenta la cantidad de lipoproteínas de alta densidad, colesterol bueno, que apoya al hígado con el proceso de eliminación del colesterol malo.

Tienen un alto contenido de resveratrol, un tipo de antioxidante que se asocia con aliviar el dolor articular.

A pesar de estas ventajas, es fundamental aclarar que -al tratarse de una bebida alcohólica- también presenta una serie de efectos secundarios que pueden poner en riesgo al cuerpo humano.

El vino blanco presenta una serie de desventajas ya que al no contener la piel de la uva, no goza de los mismos beneficios que su contraparte. De acuerdo a los datos que arroja el sitio especializado Eat this, not that las desventajas son: