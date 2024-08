Cuál es la historia de Christian Owens, el millonario que alcanzó su fortuna con solo 16 años

Christian Owens no llegó a la mayoría de edad y ya consiguió ingresos multimillonarios. Este joven emprendedor, que logró reunir una fortuna antes de llegar a los 18 años, pudo combinar su pasión por la informática con una visión empresarial precoz para llegar a este logro.

dis (5).jpg

Cómo fue que Christian Owens llegó a ser millonario con solo 16 años

El camino hacia el éxito de Christian Owens comenzó en 2008, cuando a los 14 años, lanzó su primera empresa en Internet. Inspirado por el estilo y diseño de los productos de Apple, creó una página web que ofrecía un paquete de 10 aplicaciones a un bajo precio. Esta iniciativa, denominada Mac Box Bundle, se destacaba por vender el conjunto de aplicaciones a solo el 10% del valor que tendrían por separado, lo que representaba un ahorro significativo para los compradores frente al costo total de aproximadamente 280 dólares.

Su estrategia no se limitó solo a ofrecer buenos precios, sino que incorporó elementos adicionales para aumentar el atractivo de su oferta. Por un lado, destinó un porcentaje de los beneficios a obras benéficas, apelando a la conciencia social de los consumidores. Por otro lado, implementó un sistema de incentivos donde, al alcanzar cierto número de descargas, los clientes recibirían una aplicación adicional de regalo, fomentando así la viralización de su producto.

El éxito de Mac Box Bundle fue solo el comienzo para Owens, quien rápidamente expandió sus horizontes empresariales. Su siguiente paso fue lanzar Branchr, una empresa dedicada a la publicidad por clic que rápidamente se convirtió en un gigante del sector. Esta nueva compañía se especializó en distribuir anuncios dirigidos a públicos específicos, logrando una impresionante cifra de 300 millones de anuncios mensuales distribuidos en más de 17.500 sitios web y aplicaciones para iPhone y Android.

El crecimiento exponencial de Branchr no solo generó ingresos importantes, sino que también creó oportunidades de trabajo, incluyendo a la madre de Owens entre su personal. En su primer año de operaciones, Branchr generó aproximadamente 625.000 dólares, consolidando la posición de Owens como un millonario adolescente. Sin embargo, su espíritu emprendedor no se detuvo allí, ya que su último proyecto, The Dream Network, busca agrupar diversas empresas online emprendedoras, ampliando así su influencia en el ecosistema digital más allá de sus propios emprendimientos.