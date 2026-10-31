31 de octubre de 2026 Inicio
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Así es el truco con tapas de cerveza que es perfecto para mantener tu jardín

Con pocos elementos y una preparación simple, es posible sumar una ayuda práctica al cuidado cotidiano del jardín.

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Conocé cómo es el truco con tapas de cerveza para mantener el jardín.

Conocé cómo es el truco con tapas de cerveza para mantener el jardín.

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  • Las babosas y los caracoles pueden dañar las hojas y los brotes nuevos del jardín.
  • Un recurso casero permite atraer a estos moluscos sin usar insecticidas.
  • La preparación requiere pocos materiales y es fácil de implementar.
  • La ubicación y el mantenimiento de las trampas son claves para su funcionamiento.

Mantener las plantas en buen estado no depende solamente del riego y la exposición al sol. En jardines, macetas y huertas también pueden aparecer visitantes indeseados que se alimentan de hojas y brotes nuevos. Las babosas son uno de ellos y suelen hacerse más visibles después de las lluvias o durante los períodos de mucha humedad.

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Para reducir su presencia, existe una alternativa casera que aprovecha un elemento que normalmente termina en la basura: las tapas de las botellas de cerveza. Con una preparación sencilla, se pueden convertir en pequeñas trampas para atraer a estos bichos y evitar que sigan dañando las plantas.

Este es el truco clave con tapas de cerveza para mantener tu jardín libre de bichos.

Este es el truco clave con tapas de cerveza para mantener tu jardín libre de bichos.

El secreto está en el aroma de la bebida, que puede atraer a las babosas y los caracoles hacia el recipiente. A diferencia de otros métodos, esta técnica no funciona como repelente ni como fertilizante, sino como una trampa que busca capturar a estos animales sin necesidad de aplicar insecticidas sobre las hojas.

Cómo es el truco de las tapas de cerveza para tu jardín

Preparar la trampa no requiere demasiados materiales ni experiencia en jardinería. Solo hay que conseguir algunas tapitas limpias y agregarles una pequeña cantidad de cerveza. Después, se colocan directamente sobre la tierra, cerca de las plantas que presentan daños o en los sectores donde se suele observar la presencia de babosas.

Para mejorar los resultados, conviene elegir lugares húmedos y con sombra, ya que estos bichos suelen estar más activos en esas condiciones. También es importante revisar las tapitas con frecuencia y renovar el líquido cuando pierda su aroma o acumule suciedad. De esta manera, la trampa puede mantenerse en condiciones para seguir atrayéndolos.

Este es el truco clave con tapas de cerveza para mantener tu jardín libre de bichos.

Este es el truco clave con tapas de cerveza para mantener tu jardín libre de bichos.

Este recurso puede ser útil en macetas, canteros y huertas familiares, especialmente para proteger las hojas tiernas de especies como la lechuga y la albahaca. Sin embargo, no garantiza eliminar una plaga por completo y necesita mantenimiento periódico. Para cuidar el jardín, lo mejor es combinar esta alternativa con la revisión habitual de las plantas y retirar las trampas cuando ya no se utilicen, sin volcar la cerveza sobre la tierra.

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