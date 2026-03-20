Conocé el sur de Argentina en 2026: el pueblo fuera del radar con mucho verde, ríos y paseos A orillas del río, una localidad rionegrina tiene para ofrecer una calma particular y una identidad rural que vale la pena descubrir. Por + Seguir en







Su nombre rinde homenaje a la diosa romana de los frutos. Wikipedia

Pomona es una localidad de la provincia de Río Negro ubicada en el Valle Medio, conocida como el jardín de la provincia por su abundante vegetación y producción frutícola.





El brazo sur del Río Negro rodea al pueblo y genera grandes paisajes, especialmente en otoño, cuando los colores del entorno se reflejan sobre el agua.





El balneario municipal es uno de sus principales atractivos, con espacios cuidados y servicios completos que lo convierten en un punto de encuentro familiar durante el verano y un refugio tranquilo en otras épocas del año.





Fundada oficialmente en 1933, la localidad tiene raíces que se remontan a 1890 y debe su nombre a la diosa romana de los frutos, en referencia directa a su identidad agrícola. Pomona es uno de esos destinos que no aparece en los itinerarios más buscados ni en las campañas turísticas de temporada. Sin embargo, quienes llegan encuentran algo difícil de reproducir en otros lugares. un ritmo propio, calles bordeadas de verde, vecinos dispuestos a la charla y una naturaleza que no compite con nada.

La relación del pueblo con la tierra es su rasgo que la distingue sobe otras opciones. Su nombre rinde homenaje a la diosa romana de los frutos, y no es una coincidencia vacía, ya que la zona produce peras, manzanas, duraznos, ciruelas, membrillos, pelones y cerezas, con galpones frigoríficos y aserraderos que sostienen la economía local. Las veredas, los patios y las plazas están cubiertos de pinos históricos, sauces, rosales y plantas de todo tipo. Los loros sobrevuelan bajo. Los perros descansan sin urgencia. Todo invita a desacelerar.

El brazo sur del Río Negro es el otro gran protagonista del paisaje. Sus aguas enmarcan el pueblo y, en otoño, el reflejo de los árboles sobre la superficie genera postales de una calma poco habitual. El balneario municipal, uno de los orgullos de la localidad, ofrece espacios agradables para pasar el día con sombra natural y servicios completos.

Pomona Turismo Rio Negro Dónde queda Pomona Pomona es una localidad del departamento Avellaneda, en la provincia de Río Negro, al sur de la Isla Grande de Choele Choel. Se asienta dentro del Valle Medio del Río Negro, en el kilómetro 265 de la Ruta Nacional 250.

El lugar fue habitado desde 1890, cuando era conocido como Paso Peñalva y funcionaba como punto de cruce del brazo sur del río, con un servicio de balsa y una fonda a cargo de Bonifacio Peñalva y su hijo Cayetano. El 30 de septiembre de 1933 fue fundada oficialmente con el nombre actual, en homenaje a la diosa de los frutos de la mitología romana.

Qué puedo hacer en Pomona Las propuestas del pueblo se alejan de los circuitos armados y apuestan por una experiencia que permite relajar y disfrutar el entorno: Recorrer las calles del pueblo a pie y disfrutar de la vegetación que cubre veredas, plazas y patios, con pinos históricos, rosales y sauces que le dan su apodo de jardín de la provincia.

Caminar junto al brazo sur del Río Negro y contemplar los reflejos del paisaje otoñal sobre el agua en uno de los entornos más serenos de la región.

Visitar el balneario municipal, un espacio cuidado con servicios completos, sombra natural y ambiente tranquilo ideal para descansar en cualquier época del año.

Conocer la actividad agrícola local, sus galpones frutícolas y la dinámica de una economía rural basada en la producción de peras, manzanas, duraznos y otras frutas de la zona.

Pasar tiempo en la biblioteca municipal o acercarse a la infraestructura educativa del pueblo, que incluye escuela primaria, escuela agrotécnica y escuela albergue en Colonia Josefa. Pomona Turismo Rio Negro Cómo llegar a Pomona El acceso a Pomona es muy fácil para quienes viajan por la ruta. La localidad se encuentra sobre la Ruta Nacional 250, en el kilómetro 265, lo que la conecta con las principales ciudades de la provincia de Río Negro. Quienes lleguen en auto pueden tomar esa vía como referencia central. También existen servicios de transporte público que conectan la zona con otras localidades del Valle Medio y del resto de la provincia.