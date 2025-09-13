13 de septiembre de 2025 Inicio
Con este truco podés blanquear un elemento clave de la cocina y dejarlo como nuevo

Un método rápido devuelve la blancura en minutos. Solo se necesitan dos elementos básicos para lograrlo.

Su propuesta sorprendió a miles de usuarios porque solo requiere elementos básicos que están al alcance de cualquiera.

Las tazas que se usan todos los días suelen acumular manchas difíciles de quitar, especialmente si se utilizan para café o té. Aunque el lavado tradicional con detergente y esponja ayuda a mantener la higiene, esas marcas oscuras o amarillentas suelen permanecer en la superficie, dándole un aspecto envejecido a la vajilla.

Durante mucho tiempo, la alternativa más común frente a este problema era convivir con esas manchas o directamente reemplazar las tazas por nuevas. Sin embargo, en redes sociales surgió un método casero que se volvió viral por su facilidad y rapidez a la hora de ponerlo en práctica, logrando que piezas manchadas recuperen un aspecto impecable en apenas unos minutos.

El truco fue compartido por una creadora de contenido que se dedica a difundir consejos de organización y limpieza. Su propuesta sorprendió a miles de usuarios porque solo requiere elementos básicos que están al alcance de cualquiera y no demanda más de cinco minutos de aplicación.

Cómo es el truco para blanquear las tazas y que queden como nuevas

El procedimiento es muy simple y solo es necesario tener agua y una mínima cantidad de lavandina en gel. El secreto está en la proporción adecuada y en no prolongar el tiempo de reposo para evitar que quede impregnado el olor. El paso a paso consiste en llenar la taza con agua hasta el borde, añadir una sola gota de lavandina en gel y dejar reposar entre dos y tres minutos. Una vez transcurrido ese lapso, se descarta el líquido, se enjuaga con abundante agua y finalmente se lava la taza de la manera habitual.

En caso de que haya varias piezas manchadas, la recomendación es aprovechar la misma mezcla de agua y lavandina, trasladándola de una taza a otra para repetir el proceso sin necesidad de preparar todo desde cero. El método se viralizó en TikTok y recibió miles de comentarios positivos de quienes lo pusieron en práctica. Muchos usuarios confirmaron que sus tazas recuperaron la apariencia original y agradecieron el sencillo tutorial compartido.

