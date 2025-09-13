Con este truco podés blanquear un elemento clave de la cocina y dejarlo como nuevo

Las tazas que se usan todos los días suelen acumular manchas difíciles de quitar, especialmente si se utilizan para café o té. Aunque el lavado tradicional con detergente y esponja ayuda a mantener la higiene, esas marcas oscuras o amarillentas suelen permanecer en la superficie, dándole un aspecto envejecido a la vajilla.
Durante mucho tiempo, la alternativa más común frente a este problema era convivir con esas manchas o directamente reemplazar las tazas por nuevas. Sin embargo, en redes sociales surgió un método casero que se volvió viral por su facilidad y rapidez a la hora de ponerlo en práctica, logrando que piezas manchadas recuperen un aspecto impecable en apenas unos minutos.
El truco fue compartido por una creadora de contenido que se dedica a difundir consejos de organización y limpieza. Su propuesta sorprendió a miles de usuarios porque solo requiere elementos básicos que están al alcance de cualquiera y no demanda más de cinco minutos de aplicación.
Cómo es el truco para blanquear las tazas y que queden como nuevas
El procedimiento es muy simple y solo es necesario tener agua y una mínima cantidad de lavandina en gel. El secreto está en la proporción adecuada y en no prolongar el tiempo de reposo para evitar que quede impregnado el olor. El paso a paso consiste en llenar la taza con agua hasta el borde, añadir una sola gota de lavandina en gel y dejar reposar entre dos y tres minutos. Una vez transcurrido ese lapso, se descarta el líquido, se enjuaga con abundante agua y finalmente se lava la taza de la manera habitual.
taza lavandina cafe
TikTok
En caso de que haya varias piezas manchadas, la recomendación es aprovechar la misma mezcla de agua y lavandina, trasladándola de una taza a otra para repetir el proceso sin necesidad de preparar todo desde cero. El método se viralizó en TikTok y recibió miles de comentarios positivos de quienes lo pusieron en práctica. Muchos usuarios confirmaron que sus tazas recuperaron la apariencia original y agradecieron el sencillo tutorial compartido.