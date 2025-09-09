Cómo es el truco casero ideal para limpiar los elementos de pintura después de usarlos Con este tip podés higienizarlos de forma fácil, rápida y sin químicos agresivos. Por







Mantener en buen estado pinceles, rodillos y bandejas es clave para alargar su vida útil y evitar gastar de más. Freepik

Pintar una habitación, un mueble o cualquier superficie puede ser una actividad gratificante y hasta terapéutica. Sin embargo, una de las partes menos atractivas es la limpieza de los elementos utilizados, ya que muchas veces el barniz se seca rápidamente y deja restos difíciles de quitar.

Lo fundamental es no dejar pasar mucho tiempo después de usarlos, ya que cuanto más se seca la pintura, más complicado será removerla. Por eso, la clave está en actuar apenas termines la tarea. Incorporar este sencillo hábito después de cada trabajo de este tipo no solo facilita el lavado, sino que también prolonga la vida útil de tus pinceles, rodillos y bandejas, evitando tener que reemplazarlos con frecuencia. Con este método, vas a poder conservar todo en condiciones y estar listo para tu próximo proyecto sin complicaciones.

colores-para-pinturas-de-interiores.jpeg Así es el truco casero para limpiar los elementos de pintura Un truco casero muy efectivo consiste en preparar una mezcla de agua caliente, vinagre blanco y unas gotas de detergente neutro. El vinagre funciona como un disolvente natural que ayuda a ablandar la pintura, mientras que el jabón facilita desprender los restos pegajosos.

Para ponerlo en práctica, solo tenés que calentar agua, colocarla en un recipiente junto con medio vaso de vinagre y algunas gotas de detergente. Luego, sumergí los pinceles o rodillos durante unos minutos. Vas a notar cómo los restos de pintura comienzan a aflojarse casi de inmediato. Una vez que el material estuvo en remojo, podés ayudarte con un peine viejo, un cepillo de cerdas duras o incluso con las manos para retirar los excesos. Después, enjuagá todo con abundante agua tibia hasta que no queden rastros de pintura ni de jabón.