Cómo preparar unas croquetas congeladas con la freidora de aire y que queden riquísimas

La freidora de aire permite cocinar croquetas con menos aceite y buenos resultados.
Cocción ideal a 180°C durante 8 a 12 minutos según tamaño
Clave: añadir un leve toque de aceite para mejorar la textura
No descongelar antes para conservar la cremosidad interna
Evitar sobrecargar la cesta para un dorado uniforme
Preparar croquetas congeladas en freidora de aire y lograr que queden realmente ricas es posible con algunos ajustes simples: controlar la temperatura, respetar los tiempos y sumar un pequeño aporte de grasa que potencia el resultado final.
En los últimos años, este electrodoméstico ganó protagonismo en la cocina diaria por su practicidad y por permitir reducir el uso de aceite sin resignar sabor. En ese contexto, las croquetas aparecen como una de las opciones más elegidas para resolver comidas rápidas.
Sin embargo, no todo depende del aparato. Hay detalles clave en la preparación que determinan si el resultado será apenas aceptable o si se logra una textura crocante por fuera y cremosa por dentro.
El truco para que queden crujientes de verdad
Uno de los secretos fundamentales está en sumar una mínima cantidad de grasa antes de la cocción. Aunque las croquetas ya vienen precocinadas, el calor seco de la freidora de aire necesita un pequeño refuerzo para activar correctamente el rebozado.
Un ligero rociado con aceite en spray o una pincelada suave alcanza para mejorar notablemente la textura. Este paso permite que la superficie se dore mejor y adquiera ese crocante característico. Otro punto clave es evitar amontonarlas. Si se colocan demasiado juntas, el aire caliente no circula de manera uniforme y el resultado pierde calidad.
Es preferible cocinar en tandas para asegurar un acabado parejo. Además, el precalentamiento —de 2 a 3 minutos— ayuda a que el exterior se selle rápidamente, favoreciendo una mejor consistencia.
Paso a paso rápido
Para obtener un resultado óptimo, conviene seguir una secuencia sencilla pero efectiva. Primero, precalentar la freidora a 180°C, un paso recomendable aunque no obligatorio. Luego, disponer las croquetas directamente congeladas, dejando espacio entre una.
A continuación, aplicar un leve toque de aceite y cocinar durante 8 a 12 minutos, según el tamaño. A mitad de cocción, girarlas para lograr un dorado uniforme. Finalmente, retirarlas cuando estén bien doradas. Este proceso permite alcanzar un equilibrio entre crocancia exterior y suavidad interior, con un tiempo total de apenas 10 a 12 minutos.