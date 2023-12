Cómo limpiar y sacar manchas de humedad en la pared.

Los motivos por los que aparecen las manchas de humedad pueden ser varias. Filtración de agua y una mala ventilación pueden ser algunas de las causas, sin embargo, es posible eliminarlas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que en primer lugar se debe identificar el motivo de la humedad porque si no se soluciona eso primera, la humedad volverá a aparecer.

Las manchas, con el paso del tiempo, irán creciendo y su color puede ir cambiando. La realidad es que su color se explica a raíz de la aparición o no de moho, es decir, si la mancha se va oscureciendo es porque allí hay hongos. Conocé como eliminarlas y cómo prevenirlas.

Causas de las manchas de humedad en las paredes

Las causas de las manchas de humedad en las paredes pueden ser varias. Es por eso que en primer lugar se debe conocer cual es el motivo para darle un tratamiento adecuado.

Suele suceder que cuando una pared presenta humedades se ve una mancha más o menos grande. La mancha puede ser blanca, azulada, verdosa o incluso negra cuando hay presencia de moho y puede ir en aumento a medida que pase el tiempo.

Revisa los posibles daños

Debes tener en cuenta la mancha de humedad de la pared pero también otros daños en las paredes y los muebles. También debes comprobar el estado de la pared en cuestión, puede que el yeso haya sido dañado y, en este caso, habrá que reemplazarlo.

Generalmente las humedades suelen ser superficiales así que con una buena limpieza será suficiente. Si ha sido más profundo o hay demasiado lo recomendable es llamar a un profesional ya que hay moho que puede ser tóxico.

Soluciona el problema de las manchas de humedad

Una mala ventilación en algunos ambientes de la casa puede solucionarse con algunos aparatos que pueden ayudarte como los deshumificadores o un extractor de aires. Cuando des con el problema, solucionalo y luego podes limpiar la zona y volver a pintar porque en caso contrario, volverá a aparecer.

Cómo limpiar las manchas de humedad de la pared

Protegé las superficies cercanas porque vas a utilizar productos químicos para limpiarlo. Cubrí el suelo con plástico y cinta adhesiva y hacé lo mismo con los muebles de alrededor si no puedes moverlos. Usa siempre guantes de goma para protegerte de los productos.

Podes utilizar vinagre blanco que actúa con muchos tipos de mohos tanto en paredes como en azulejos. Es menos agresivo y podés aplicarlo con un difusor de líquidos y dejarlo actuar durante 30 minutos.

humedad Cómo limpiar y sacar manchas de humedad en la pared.

Otra alternativa es usar amoníaco, bicarbonato disuelto en agua, o incluso agua oxigenada debido a sus propiedades antibacterianas. Todos se utilizan de la misma manera que el vinagre, rociándolo sobre la pared afectada, dejándolo reposar y después aclarando y dejando secar.

La lejía es otra opción. Mezclá una parte por tres partes de agua y aplícalo sobre la pared con un trapo o una esponja. No es necesario aclarar, simplemente déjalo secar. Sin embargo, la lejía es mejor usarla cuando es una humedad superficial, ya que si la pared es de yeso no penetrará bien y no eliminará el moho más profundo.

Pinta la pared tras quitar las manchas de humedad

Si han quedado manchas superficiales pero ya has eliminado toda la humedad puedes lijarla o decapar la superficie, o pasarle un producto de imprimación y un sellador. Utilizá pintura antimoho o antihumedad de manera que prevengas futuras humedades.

Cómo prevenir las manchas de humedad en las paredes

Luego de pintarla, podés utilizar los papeles vinílicos o plastificados, así como las pinturas plásticas. Si se forma mucha humedad en el interior de armarios o muebles que están mucho tiempo cerrados y a oscuras, podés colocar un recipiente lleno de arroz o deshumificadores.