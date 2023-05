Cómo hacer leche materna para perros

Puede ocurrir que la madre no produce suficiente cantidad para alimentar a sus cachorros, rechaza a sus crías, esté enferma o incluso que haya muerto. De darse alguna de estas situaciones, ya sea si se trata de un cachorro callejero o de uno que tuvo una perra de nuestro hogar, debemos hacernos cargo y alimentar a los pequeños y conocer que alimentos podemos darles y cuáles no.

La importancia de la leche materna para los perros

La leche materna aporta todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de los cachorros desde su nacimientos y la misma, resulta irremplazable al 100%, ya que, es la más completa y que mejor se adapta a las necesidades de los cachorros.

El primer alimento que produce la madre, luego del parto, es el calostro y resulta importante para que los cachorros comiencen a desarrollarse con normalidad. Este es un líquido más espeso y el que más nutrientes tiene. Por lo tanto, no debemos reemplazar la leche materna, a menos que, nos veamos en una situación irreversible. Una buena opción es la leche maternizada que podemos comprar en la veterinarias o podemos hacerla en casa.

La lactosa en la leche maternizada para perros

La leche materna es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los cachorros gracias a la cantidad de lactosa que cuenta la misma. La lactosa es un azúcar presente en este alimento materno y es un nutriente necesario para los recién nacidos.

No hay que preocuparse porque lo cachorros puedan llegar a tener intolerancia a lactosa, porque en su intestino hay una enzima, conocida como lactasa, que usa la lactosa para producir galactosa y glucosa necesaria para nutrir a los cachorros y que tenga con suficiente energía para su desarrollo. Al momento del destete, es el momento en el que ya no hay más enzima en el intestino y, por lo tanto, este alimento ya no es necesario y puede comenzar a generarse una intolerancia. Entonces, es importante no dar leche sin lactosa a los cachorros lactantes, es mejor hacer una que sea apta para ellos o en todo caso comprarla.

perro Cómo se hace la leche para perros recién nacidos: nutrientes Pixabay

Cómo se hace la leche para perros recién nacidos: nutrientes

Un litro de leche de vaca, la que podemos encontrar en las góndolas de los supermercados, tiene tan sólo 600 kcal, es decir, la mitad de lo que tiene la de la perra. Esta leche aporta menos nutrientes y para aportar la misma cantidad, deberíamos darle 2 litros al cachorro para aportar casi lo mismo que obtendría con el calostro materno. De todos modos, vale aclarar que la leche de vaca o cabra no es recomendable en cachorros.

Es importante conocer los valores nutricionales de este alimento materno para poder sustituirlos de la mejor manera posible. En un litro de leche de las perras hay entre 1.200 y 1.300 kcal repartidas de la siguiente manera:

90 g de grasas

80 g de proteínas

35 g de hidratos de carbono

3 g de calcio

1,8 g de fósforo

Cómo preparar leche para perros recién nacidos: dosis y tomas

Para saber que cantidad de leche hay que darle a los cachorros, debemos pesarlos para calcular la cantidad de nutrientes necesarios y la cantidad que hay que darle. Las calorías, de acuerdo a las semanas de vida y el peso del cachorro, son las siguientes:

Primera semana: 12 a 13 kcal/100 g de peso/día

Segunda semana: 13 a 15 kcal/100 g de peso/día

Tercera semana: 15 a 18 kcal/100 g de peso/día

Cuarta semana: 18 a 20 kcal/100 g de peso/día

Vamos con un ejemplo: un cachorrito que pese medio kilo y pueda ser de tamaño mediano o grande, seguro que se encuentra en su primera semana de vida, por eso la dosis diaria que le corresponde es de unas 13 kcal/100 g de peso/día. Además, como de su madre toman leche varias veces al día, lo ideal es darle leche cada 3 horas, dividiendo en partes iguales el total de leche que hayamos preparado para que consuma durante el día.

Con el correr de los día deben ir espaciando las tomas y cuando se encuentre en la tercera semana de vida, debería estar haciendo cuatro tomas diarias (cada 6 horas) y se puede agregar tanto agua como papillas. La preparación debe hacerse media hora antes de darle de comer y no dejarla preparada para futuras tomas, y en caso de guardarla, asegúrese que esté bien tapada y que sea por una par de horas.

perro Recetas para preparar leche. Pixabay

Receta: leche maternizada para cachorros de emergencia con 900 kcal/litro

Esta receta aportará unas 900 kcal por cada litro que le daremos a nuestro perro. Los ingredientes que tenés que batir juntos son:

80 ml de crema de leche (que contenga un 40% de grasa)

1 yema de huevo

900 ml de leche entera de vaca

Receta: leche materna para perros con 1.100 kcal/litro

Otra receta sencilla y que aporta hasta 1.100 kcal por litro para los cachorros es la siguiente:

150 g de queso mascarpone en crema

850 ml de leche entera de cabra

Receta: leche maternizada para cachorros con 1.300 kcal/litro

La receta más completa y que le aportará a los cachorros un total de 1.300 kcal por litro, es la siguiente: