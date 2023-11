Cómo evitar que tu gato muerda las plantas

Podemos educar a un gato para que sepa que no debe masticar las plantas.

Antes que nada, consideremos la posibilidad de que tu gato se sienta atraído por las plantas porque lo que le gusta, en realidad, es la tierra de las macetas. Puede pasar, por ejemplo, cuando no tiene muy limpias sus piedritas y se va buscando otras opciones.

Si querés que la tierra de tus macetas sea poco atractiva para tu amigo felino, podés ponerle impedimentos: piñas, piedras decorativas o incluso piel de cítricos, que emanan un aroma que a los gatos les desagrada.

Podés también buscar "plantas escudo" para las demás, como pueden ser el romero y el tomillo. Los gatos en general encuentran el olor de estas hierbas muy desagradable. Ambas son inocuas para los felinos, pero tené cuidado porque hay otras que son tóxicas, como el clavo de olor o las sustancias picantes como la pimienta.

Otro repelente natural para gatos es el vinagre de manzana. En este caso te recomendamos rociarlo sobre la maceta, porque si lo hacés directamente sobre la tierra o las hojas podés dañar la planta, ya que tiene un nivel de acidez muy alto.

Más allá de esto, podemos educar a un gato para que sepa que las plantas están fuera de los límites permitidos para jugar y morder. Como siempre, no te aconsejamos gritarle ni usar rociadores de agua para educarlo porque tu gato no va a lograr entenderte y encima va a terminar estresado.

Vamos a aprender una técnica de tres pasos para educar a tu gato: interrumpir, distraer, redirigir. Cuando tu gato se acerque a tus plantas, da una palmada fuerte para interrumpir esa acción. Después tenemos que distraerlo, y lo mejor para esto es ponerse a jugar con él.

De esta manera estamos redirigiendo su energía hacia una actividad menos destructiva como el juego. Un paso extra sería que cuando terminen de jugar le des un premio para que sepa que lo ha hecho muy bien.

El único inconveniente de este método es, por supuesto, que tenés que enganchar a tu gato justo en el momento en el que se dirige a tus plantas.

Es verdad también que hay gatos que se dedican a morder plantas por aburrimiento, sobre todo si no estás en casa. Si ves que siempre lo hace cuando no estás, planteate jugar más tiempo con él cuando estés presente y dejarle aparte más juguetes que pueda usar él solito cuando no cuente con vos en casa.

Por supuesto, la alternativa más obvia para proteger tus plantas es que las dejes en un sitio inaccesible para tu gato, como uno muy alto o dentro de una habitación donde no lo dejes pasar. También podés comprarle hierba gatuna para que se distraiga en esa planta en particular y deje en paz las demás.

Esperamos que alguno de estos consejos sea útil y que tanto tu gato como tus plantas puedan convivir tranquilamente en tu hogar.