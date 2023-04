Cómo evitar que los perros orinen en la casa

Desde el preciso momento que decidimos adoptar un perro y, sobre todo si es cachorro, debemos saber que requiere de un especial cuidado para que su salud no corra riesgos. Es por eso que tenemos que estar pendientes a los comportamientos de los can , pero además, tenemos que enseñarle como debe comportarse. Pero en el caso de los cachorros, es muy común que en un principio orine por todos los rincones de la casa hasta que de a poco irá aprendiendo dónde tiene que hacerlo.

Consejos para evitar que los perros orinen en la casa

Los perros suelen orinar en determinados lugares para marcar el territorio, sobre todo si conviven con otras mascotas. Para sacarle ese hábito una de las recomendaciones es crear un repelente con elementos cuyo aroma lo repelerá y dejará de orinar en el sitio que no queremos que lo haga. Se puede tirar unas gotas de vinagre que, teniendo en cuenta el fuerte olor, hará que no se acerque más a esa zona en dónde orinaba y busque otra.

También podés usar limón. Mezcla el jugo ácido con agua y prepáralo en una botella, si es con un pulverizador mejor aún, para tenerlo disponible cuando necesite usarlo. Además, podés espolvorear un poco de pimienta sobre la zona, el olor y el picor de este ingrediente hará que el perro se aleje.

Perro cachorro Cómo evito que mi perro haga pozos en el parque de mi hogar Pixabay

Un buen tip para marcarle a los perros dónde tiene que orinar es con un pedazo de tela o papel de diario, mojarlo con su orina y llevarlo al lugar que quieras que utilice de baño. Allí deberás arrimarle el olor al hocico para que entienda que es ahí donde puede marcar territorio. Con el correr de los días, verás que nuestra mascota entenderá que es ahí donde debe hacerlo y no volverá a ensuciarte la casa. Es fundamental que no utilices la violencia para enseñarle, no sólo donde debe orinar, sino cualquier comportamiento que quieras que modifique, de esta manera sólo podrías estar criando un perro violento.

Si observas que nuestro perro hace pis en casa, es suficiente con que le digas un "No" o una palabra especial con la que él entienda que lo que está haciendo está mal. No obstante, luego de retarlo el perro te buscará y es importante que no le juegue ni le prestes atención, aunque, con su mirada buscará pedirte perdón. Ahora, cuando lo veas que hace pis afuera o en el lugar que le indicamos, debemos premiarlo para que entienda que esa actitud es la que debe sostener

Cómo hacer cuando el perro es cachorro

Un perro cachorro tiene una vejiga más pequeña que un adulto y por lo tanto necesitará hacer pis mayor cantidad de veces. En este caso tenemos que tener presente la regla de los "15 minutos", es decir, luego de haber comido, bebido, dormido o incluso de haber hecho ejercicio tendrá ganas de orinar. Tené paciencia y sácalo para que evacúe.

Es cierto que durante las primeras semanas no podrás sacarlo a pasear porque no tendrá todas las vacunas. En este caso, podés armarle una caja con arena y le enseñes que ese es el lugar para orinar.