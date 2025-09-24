Así podés hacer que crezcan tus pestañas de forma natural sin gastar una fortuna Los cuidados simples que pueden ayudarte a estimular el crecimiento natural de tu flequillo ocular y mantenerlas sanas sin excederse en gastos. Por







Existen trucos caseros para hacer que las pestañas crezcan de forma natural sin gastar una fortuna. Freepik

Tener pestañas largas y fuertes es el deseo de muchas personas, pero no siempre hace falta invertir en costosos tratamientos o extensiones. Existen trucos caseros para hacer que crezcan de forma natural sin gastar una fortuna.

El uso constante de maquillaje, rizadores, extensiones o incluso una alimentación pobre en nutrientes puede volver las pestañas frágiles y propensas a caerse. Además, el roce al desmaquillar o frotarse los ojos también las daña. Mantener una rutina de cuidado adecuada es clave para evitar la caída y favorecer su crecimiento.

Además de aplicar productos naturales, mantener ciertos hábitos es fundamental para que crezcan sanas. Es importante desmaquillarse siempre con suavidad para evitar arrancarlas accidentalmente y procurar no dormir con máscara de pestañas, ya que esto puede debilitarlas y provocar su caída. También influye la alimentación: una dieta equilibrada y rica en vitaminas A, C, E y biotina favorece el crecimiento y fortalece el folículo piloso. Del mismo modo, conviene no abusar de rizadores ni extensiones, ya que el uso frecuente puede dañar la raíz y frenar el crecimiento natural.

Pestañas 1.png Freepik

Cuál es el truco para que tus pestañas crezcan de forma natural Uno de los métodos caseros más recomendados es el aceite de ricino, conocido por su alto contenido en ácidos grasos y vitamina E. Aplicado regularmente, ayuda a nutrir el folículo piloso, fortaleciendo la pestaña desde la raíz y estimulando su crecimiento.

Cómo aplicar el aceite de ricino correctamente Limpiá bien tus pestañas y asegurate de retirar todo el maquillaje.

Usá un cepillito limpio (como el de una máscara vieja) o un hisopo.

Aplicá una pequeña cantidad de aceite de ricino desde la raíz hasta la punta.

Dejá actuar durante la noche y enjuagá suavemente al despertar. Se recomienda hacerlo de 3 a 4 veces por semana para ver resultados después de algunas semanas. Otros aceites que también funcionan Si no tenés aceite de ricino, podés probar con: Aceite de almendras : nutre y suaviza.

: nutre y suaviza. Aceite de coco : hidrata profundamente y protege.

: hidrata profundamente y protege. Aceite de oliva: fortalece y aporta brillo. Estos aceites ayudan a que las pestañas se vean más densas y saludables con el tiempo.