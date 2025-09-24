Así podés hacer que crezcan tus pestañas de forma natural sin gastar una fortuna

Tener pestañas largas y fuertes es el deseo de muchas personas, pero no siempre hace falta invertir en costosos tratamientos o extensiones. Existen trucos caseros para hacer que crezcan de forma natural sin gastar una fortuna.
Los cuidados simples que pueden ayudarte a estimular el crecimiento natural de tu flequillo ocular y mantenerlas sanas sin excederse en gastos.
El uso constante de maquillaje, rizadores, extensiones o incluso una alimentación pobre en nutrientes puede volver las pestañas frágiles y propensas a caerse. Además, el roce al desmaquillar o frotarse los ojos también las daña. Mantener una rutina de cuidado adecuada es clave para evitar la caída y favorecer su crecimiento.
Además de aplicar productos naturales, mantener ciertos hábitos es fundamental para que crezcan sanas. Es importante desmaquillarse siempre con suavidad para evitar arrancarlas accidentalmente y procurar no dormir con máscara de pestañas, ya que esto puede debilitarlas y provocar su caída. También influye la alimentación: una dieta equilibrada y rica en vitaminas A, C, E y biotina favorece el crecimiento y fortalece el folículo piloso. Del mismo modo, conviene no abusar de rizadores ni extensiones, ya que el uso frecuente puede dañar la raíz y frenar el crecimiento natural.
Uno de los métodos caseros más recomendados es el aceite de ricino, conocido por su alto contenido en ácidos grasos y vitamina E. Aplicado regularmente, ayuda a nutrir el folículo piloso, fortaleciendo la pestaña desde la raíz y estimulando su crecimiento.
Se recomienda hacerlo de 3 a 4 veces por semana para ver resultados después de algunas semanas.
Si no tenés aceite de ricino, podés probar con:
Estos aceites ayudan a que las pestañas se vean más densas y saludables con el tiempo.