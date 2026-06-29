29 de junio de 2026 Inicio
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El listening bar de Colegiales que combina cocina de autor, vinos y música en vinilo

En Colegiales, Diez Treinta propone una salida que reúne cocina creativa, vinos de baja intervención y música en vinilo: un listening bar donde cada plato, cada copa y cada disco forman parte de una misma experiencia.

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El espacio reúne cocina creativa de temporada

El espacio reúne cocina creativa de temporada, vinos de baja intervención y programación musical.

Un antiguo garaje de Crámer 1030 fue el punto de partida de Diez Treinta, el proyecto que el chef venezolano, artista y productor musical Eliseo Martínez inauguró en noviembre de 2025. Convertido en restaurante y listening bar, el espacio reúne cocina creativa de temporada, vinos de baja intervención y una programación musical construida alrededor de la escucha en vinilo.

Uno de los atractivos de La Chocolaterie será la posibilidad de descubrir productos poco habituales.
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El nombre surge de la dirección del local y refuerza su vínculo con Colegiales. La remodelación conservó el carácter urbano del inmueble mediante paredes de ladrillo, cañerías a la vista, columnas intervenidas y una iluminación tenue. El salón tiene capacidad para unas 28 personas, además de un deck exterior que puede recibir entre 8 y 10 comensales, una cocina abierta y una cava visible integrada a la ambientación.

La música ocupa un lugar central. Los discos, provenientes en gran parte de la colección personal de Martínez, son seleccionados diariamente por el equipo y suenan en un sistema de alta fidelidad. La curaduría recorre géneros como soul, jazz, R&B, neo soul, hip hop y reggae. Además, el espacio organiza sesiones de escucha de álbumes completos, presentaciones en vivo y exposiciones de arte y fotografía.

Qué se puede pedir en Diez Treinta

La carta cambia aproximadamente cada tres meses y combina técnicas mediterráneas y francesas con ingredientes latinoamericanos. La cocina elabora sus propios caldos, pastas de curry, chiles fermentados y sriracha, mientras que el picante aparece de manera equilibrada como uno de los rasgos de la propuesta.

Entre las entradas se destacan los milhojas de papas bravas, con crema picante y polvo de chiles; las berenjenas “unagi”, con alioli de cenizas, hierbas, pickles y sésamo negro, y las croquetas de mar, elaboradas con pescado, langostinos y calamar.

La carta continúa con el chipá de ossobuco y cabra, relleno de carne braseada y acompañado por crema de calabaza; el tataki de bife de chorizo, con ponzu de naranja asada, y el curry de langostinos, con curry amarillo de coco, vegetales, arroz blanco y pan naan. También aparecen las costillas glaseadas con kimchi y gochujang, el arroz de mar, la pesca del día y el ojo de bife con gratén de tubérculos.

Para el postre, el cremoso de choco reúne mousse de chocolate semiamargo, tierra de cacao y frutas de estación, mientras que la preparación de frutos rojos y mascarpone suma helado de yogur casero.

La selección de bebidas reúne vinos de baja intervención de pequeñas y medianas bodegas argentinas. La propuesta se completa con Open Bottle, una modalidad que permite probar por copa etiquetas fuera de carta, y con clásicos de la barra como gin tonic, vermut y Negroni.

Con una capacidad reducida, una carta en movimiento y una agenda atravesada por la música y el arte, Diez Treinta propone una salida en Colegiales en la que los platos, los vinos y los discos forman parte de un mismo recorrido.

Dónde queda Diez Treinta

El local de Diez Treinta se encuentra en Av. Crámer 1030, Colegiales. Abre de martes a jueves de 19:30 a 23:30 h y los viernes y sábados de 19:30 a 00:00 h.

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