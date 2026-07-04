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Así es la habitación de Cameron Díaz, con una decoración personalizada

Conocé el exclusivo dormitorio de Cameron Díaz, diseñado con materiales nobles y una estética sofisticada.

Un pequeño recorrido por el departamento de Cameron Díaz.

Un pequeño recorrido por el departamento de Cameron Díaz.

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  • La habitación combina lujo, calidez y una decoración diseñada a medida para la actriz.
  • Cada rincón fue pensado junto a una reconocida diseñadora de interiores.
  • La cama y los textiles se convierten en los grandes protagonistas del dormitorio.
  • Materiales exclusivos y detalles personalizados elevan la elegancia del ambiente.

Cameron Díaz es una de las actrices más reconocidas de Hollywood y construyó una carrera repleta de éxitos en la comedia y la acción. Alcanzó la fama tras su debut en La Máscara y luego protagonizó películas como Loco por Mary, Los ángeles de Charlie, La boda de mi mejor amigo, Shrek (donde prestó su voz a la princesa Fiona) y La otra mujer. A lo largo de los años también despertó interés por su estilo de vida y su gusto por el diseño de interiores.

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Antes de casarse con el músico Benji Madden, la actriz tenía un exclusivo departamento de soltera en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York, adquirido en 2008. La propiedad fue completamente remodelada y años más tarde salió a la venta por 4,25 millones de dólares. El hogar se destacó por combinar lujo, calidez y una marcada personalidad, con materiales nobles, acabados brillantes y una estética sofisticada en todos sus ambientes.

El living, espacioso, con mucha decoración y buena luminosidad.

El living, espacioso, con mucha decoración y buena luminosidad.

La responsable de esa transformación fue la prestigiosa diseñadora Kelly Wearstler, considerada una de las interioristas favoritas de las celebridades. Lejos de imponer un estilo propio, trabajó junto a Cameron Díaz en un proyecto muy colaborativo, tomando como punto de partida los gustos de la actriz. El resultado fue una decoración que mezcló metales, minerales, texturas y piezas artesanales para crear espacios elegantes, llamativos y, al mismo tiempo, acogedores.

Cómo es la habitación de Cameron Díaz

Uno de los ambientes más destacados del departamento es la habitación principal, concebida como un refugio de descanso con una atmósfera envolvente. La cama se convierte en el gran protagonista gracias a un respaldo tapizado y un faldón confeccionado con abundantes pliegues, mientras que la ropa de cama de seda aporta una sensación de confort y sofisticación. Todo el conjunto transmite una estética serena, con materiales de alta calidad que privilegian el tacto y la calidez.

La habitación, la estrella del departamento.

La habitación, la estrella del departamento.

Las paredes también cumplen un papel fundamental en la ambientación del dormitorio. Están revestidas con paneles de seda, mientras que el techo fue decorado con un papel dorado que aporta brillo sin resultar excesivo. A esto se suma una alfombra de grandes dimensiones y un sillón francés de los años 50, tapizado en un suave mohair blanco, que completa un rincón pensado tanto para relajarse como para reforzar el carácter elegante del espacio.

Cada detalle de la habitación refleja el cuidado puesto en el diseño. Los cajones de los muebles están revestidos con seda negra, los interiores de los armarios cuentan con papeles personalizados y los acabados mantienen la misma atención que los sectores visibles. La combinación de textiles, superficies brillantes y muebles de inspiración clásica convierte al dormitorio en uno de los espacios más exclusivos del departamento, donde el lujo aparece desde la sutileza y no desde la ostentación.

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